Ciudad de México, 17 feb.- abrió este martes sus nuevas oficinas en Ciudad de México y convierte así al país norteamericano en su nueva sede central para América Latina, días después del reciente anuncio de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de incentivos fiscales para reforzar la producción audiovisual nacional.

A la inauguración de las instalaciones asistió el secretario de Economía de México, , junto a Greg Peters, co-director ejecutivo de Netflix y Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica en Netflix.

“Es uno de los sectores que más tiene que crecer, que más potencial tiene para colocar a México en el mundo, por eso nos importa muchísimo (...) Llevamos mucho tiempo diciéndole a Netflix que México es el (mercado) hispanoparlante con mayores posibilidades”, explicó Ebrard.

Este espacio representa un paso más en el crecimiento de la multinacional, así como el de su plantilla en el país norteamericano en los últimos años.

En un encuentro con un grupo de periodistas reducido, entre ellos EFE, Peters destacó que "hace diez años Netflix hizo su primera producción original fuera de Estados Unidos", la serie 'Club de Cuervos', lo que muestra el "compromiso" de la compañía en el país y el "enorme talento" de la industria mexicana.

"Los seguidores mexicanos son de los más apasionados del mundo", remarcó Peters.

Este nuevo centro de la empresa estadounidense permitirá que creadores de contenido y prensa puedan disponer de un nuevo emplazamiento para contactar con el talento de sus producciones o incluso ver proyecciones de sus series y películas.

Netflix anunció hace un año una inversión de mil millones de dólares entre 2025 y 2028 para realizar más producciones por año en México, así como dos millones de dólares para modernizar los emblemáticos Estudios Churubusco de la capital mexicana.

