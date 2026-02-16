Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Vinculan a proceso a Gaby "N"; acusada de matar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

Mueve Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Los gobiernos de México y Canadá plantean expandir las inversiones, aumentar el comercio, reducir la regulación a fin de renovar y mejorar la , para lo cual elaboran un “plan de acción”, dijeron los ministros de comercio de los dos países, Marcelo Ebrard y .

Para ello trabajan en dicha estrategia de acción que incluye diversos frentes en , comercio, reducción de trámites, infraestructura, entre otros temas como el de seguridad que pide Canadá.

Se presentará “hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años”, dijo el secretario de Economía, .

Durante la reunión que tuvieron empresarios de México con una delegación de 240 organizaciones y 370 empresarios, el funcionario mexicano dijo que entre los temas que se incluirán están: minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las , oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año”.

Ebrard dijo que, por una parte, se tiene esta misión para promover y por otra está la elaboración del “plan de acción”.

Anunció que está por concretarse una inversión muy importante de una empresa mexicana en Quebec, la cual sería por primera vez a la historia bilateral.

LeBlanc, de visita por México, dijo que esto es muestra del compromiso de cooperación renovada y sostenida con México.

Dijo que esperan una apertura de nuevas puertas en temas de inversión y beneficios a largo plazo para las industrias exportadoras e inversionistas canadienses, en momentos de cambio en el mundo en donde es momento de diversificar, sobre todo en el z, energías limpias, industrias creativas, culturales tecnologías de la información y comunicaciones.

Añadió que ese “plan de acción” debe incluir una alianza de seguridad, porque “el mundo es de varias maneras más complicado y en varios casos más peligroso”.

Por eso, “es muy importante continuar con la relación sólida y confiable que Canadá y México tienen entre agencias de seguridad y ”.

Por ejemplo, “la Real Policía Montada de Canadá, nuestra policía federal, tiene planes este año para duplicar el número de oficiales de policía que trabajan en la embajada para tener esas asociaciones con las para trabajar en operaciones conjuntas”.

Afirmó que “si queremos que la inversión y la gente de negocios, sigan aumentando, necesitan ver al gobierno trabajando en esas prioridades”.

