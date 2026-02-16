Los gobiernos de México y Canadá plantean expandir las inversiones, aumentar el comercio, reducir la regulación a fin de renovar y mejorar la relación bilateral, para lo cual elaboran un “plan de acción”, dijeron los ministros de comercio de los dos países, Marcelo Ebrard y Dominic LeBlanc.

Para ello trabajan en dicha estrategia de acción que incluye diversos frentes en materia de inversión, comercio, reducción de trámites, infraestructura, entre otros temas como el de seguridad que pide Canadá.

Se presentará “hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la reunión que tuvieron empresarios de México con una delegación de 240 organizaciones y 370 empresarios, el funcionario mexicano dijo que entre los temas que se incluirán están: minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año”.

Ebrard dijo que, por una parte, se tiene esta misión para promover inversiones y por otra está la elaboración del “plan de acción”.

Anunció que está por concretarse una inversión muy importante de una empresa mexicana en Quebec, la cual sería por primera vez a la historia bilateral.

LeBlanc, de visita por México, dijo que esto es muestra del compromiso de cooperación renovada y sostenida con México.

Dijo que esperan una apertura de nuevas puertas en temas de inversión y beneficios a largo plazo para las industrias exportadoras e inversionistas canadienses, en momentos de cambio en el mundo en donde es momento de diversificar, sobre todo en el sector automotriz, energías limpias, industrias creativas, culturales tecnologías de la información y comunicaciones.

Añadió que ese “plan de acción” debe incluir una alianza de seguridad, porque “el mundo es de varias maneras más complicado y en varios casos más peligroso”.

Por eso, “es muy importante continuar con la relación sólida y confiable que Canadá y México tienen entre agencias de seguridad y organizaciones militares”.

Por ejemplo, “la Real Policía Montada de Canadá, nuestra policía federal, tiene planes este año para duplicar el número de oficiales de policía que trabajan en la embajada para tener esas asociaciones con las autoridades mexicanas para trabajar en operaciones conjuntas”.

Afirmó que “si queremos que la inversión y la gente de negocios, sigan aumentando, necesitan ver al gobierno trabajando en esas prioridades”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

