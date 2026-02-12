Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Así fue el operativo en planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo; reportan enfrentamiento, heridos y detenidos

Se registra un sismo magnitud 4.6 en Guerrero; epicentro al norte de Tlapa

La Embajada de en México pidió este jueves que haya “justicia” en el caso de los 10 mineros secuestrados en

En una publicación en X, la embajada señaló que “nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados”.

Añadió que “estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

Cinco de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver secuestrados fueron encontrados sin vida en una fosa en el mismo estado de. Otros cinco se encuentran desaparecidos.

Más temprano, la minera canadiense confirmó que cinco de sus colaboradores siguen desaparecidos y dijo que mantiene coordinación con autoridades mexicanas mientras prosiguen las investigaciones y labores correspondientes, al tiempo que brinda apoyo a las familias afectadas y a su personal.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló el presidente y director general de la empresa, Michael Konnert, en un comunicado.

“Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”, aseveró.

La empresa aseguró que mantiene contacto directo con los allegados de los trabajadores desaparecidos y que ofrece “apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento”.

El comunicado se divulga luego de que el martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informara que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’, antagónico de.

La empresa subrayó que la seguridad de sus colaboradores es “una prioridad absoluta” y afirmó haber realizado inversiones en gestión de riesgos y seguridad, además de trabajar con asesores especializados.

También informó que lleva a cabo “una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con los recientes hechos trágicos” y que se limitará a difundir información confirmada por las autoridades.

Vizsla indicó que coopera plenamente con las investigaciones oficiales y reiteró que opera conforme a las leyes de , con “cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal”.

