SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Caracas. La primera gran manifestación de la oposición tras la caída de en una incursión militar estadounidense hace más de un mes congregó el jueves a miles de personas en la capital de , antes de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Bajo la consigna "¡No tenemos miedo!", miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la principal universidad del país, en Caracas, ante el llamado del movimiento estudiantil en conmemoración del día de la juventud, constataron periodistas de la AFP.

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas.

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió el poder y bajo presión estadounidense ha dado señales del fin de la característica de los 27 años de gobiernos chavistas, aunque mantiene su enfrentamiento con la oposición.

"Amnistía ya" se lee en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde los manifestantes gritaban "¡Ni uno, ni dos, que sean todos!" en petición de la libertad plena de los cientos de que aún quedan tras las rejas.

La oenegé Foro Penal contabiliza más de 600 detenidos por razones políticas que aún esperan por salir de los calabozos en un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero.

El Parlamento tiene previsto además iniciar este jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que lleve a liberación masiva de presos políticos.

Amenaza a María Corina Machado

Rodríguez advirtió este mismo jueves que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, , regresa al país sudamericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura de Maduro.

Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondite por temor a represalias del gobierno, la mandataria interina dijo que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo".

"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves.

