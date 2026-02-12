VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Caracas. La primera gran manifestación de la oposición tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense hace más de un mes congregó el jueves a miles de personas en la capital de Venezuela, antes de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Bajo la consigna "¡No tenemos miedo!", miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la principal universidad del país, en Caracas, ante el llamado del movimiento estudiantil en conmemoración del día de la juventud, constataron periodistas de la AFP.

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas.

🇻🇪‼️ El grito es uno solo: ¡Libertad para los presos políticos y cierre de los centros de tortura!



Hoy la UCV se desbordó. No solo de estudiantes, sino de una sociedad civil que reconoce en estos pasillos la fuerza que no se quiebra. Porque la democracia no es un concepto que se… pic.twitter.com/tr94o8V4lR — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 12, 2026

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió el poder y bajo presión estadounidense ha dado señales del fin de la represión característica de los 27 años de gobiernos chavistas, aunque mantiene su enfrentamiento con la oposición.

"Amnistía ya" se lee en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde los manifestantes gritaban "¡Ni uno, ni dos, que sean todos!" en petición de la libertad plena de los cientos de presos políticos que aún quedan tras las rejas.

La oenegé Foro Penal contabiliza más de 600 detenidos por razones políticas que aún esperan por salir de los calabozos en un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero.

El Parlamento tiene previsto además iniciar este jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que lleve a liberación masiva de presos políticos.

Amenaza a María Corina Machado

Rodríguez advirtió este mismo jueves que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país sudamericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura de Maduro.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Que vivan nuestros estudiantes! pic.twitter.com/wXhZaBL7Na — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 12, 2026

Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondite por temor a represalias del gobierno, la mandataria interina dijo que "en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo".

"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves.

