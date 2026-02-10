“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros secuestrados y encontrados sin vida en Sinaloa fueron “confundidos” con “integrantes de un grupo antagónico”.

En su conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad indicó que se detuvieron a cuatro personas relacionadas con este caso, además que son integrantes de la célula de “Los Chapitos”.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

“Esas son las primeras las primeras declaraciones, vamos a tener más información y por supuesto vamos a tener más detenidos al respecto”, dijo.

No hubo denuncia de minera canadiense por extorsiones u hostigamiento: Harfuch

Sobre si hubo una denuncia de la minera canadiense Vizsla Silver Group, Omar García Harfuch indicó que no se tuvo una de que hubieran sido extorsionados o molestados por parte de un grupo delincuencial: “No lo teníamos registrado”.

Apuntó que en otros lugares de la República sí se han tenido detenciones ante denuncias por extorsión.

Sobre el caso de Jeshua Cisneros, joven desaparecido en noviembre del año pasado en Cuautitlán Izcalli, el titular de la SSPC indicó que la investigación la tiene la Fiscalía de Justicia del Estado de México y el gobierno federal puede apoyar.

"Los Chapitos" confundieron a mineros con "Los Mayos"

Omar García Harfuch aseguró que desde el primer momento, la Presidenta instruyó un reforzamiento en la zona por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional: “Gracias a este despliegue es que el Ejército logra la detención de los primeros responsables de este lamentable hecho. Sobre cuántos cuerpos faltan por identificar ahí si va a ser la propia Fiscalía General de la República la que esté informando, es un tema 100% pericial que lleva la Fiscalía General de la República”.

Señaló que estos son los primeros cuatro detenidos y su primera declaración fue que los confundieron: “Conforme vayamos teniendo más detenidos, pues vamos a tener también más información”, indicó el funcionario en Palacio Nacional.

Reiteró que la Fiscalía General de la República identificó a cinco de las 10 personas privadas de la libertad. Mencionó que los detenidos pertenecen a la célula de "Los Chapitos", quienes confundieron a los mineros con integrantes de "Los Mayos".

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han mantenido comunicación con la Comisión del Gobierno del Estado y con las familias: “Hoy le pedí al gabinete de Seguridad que estuviera en contacto con la Cámara de la Industria Minera para poder conocer sus necesidades de seguridad y poder apoyarlas”, dijo.

