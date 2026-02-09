El hallazgo sin vida de mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, provocó consternación en el sector minero y renovó los reclamos por mayores condiciones de seguridad en las zonas donde se desarrolla esta actividad.

Los trabajadores fueron privados de la libertad cuando se encontraban en esta región del sur del estado, una zona con tradición minera que en los últimos años ha sido afectada por un incremento en los niveles de violencia.

Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en la comunidad El Verde, municipio de Concordia y revelarse el destino fatal de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su profundo pesar y exigió que el crimen no quede impune.

La organización demandó a las autoridades intensificar las acciones para la localización de los mineros que aún permanecen desaparecidos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

En un pronunciamiento público, la AIMMGM manifestó su solidaridad con los familiares, amistades y comunidades afectadas, y reconoció el dolor irreparable que deja esta tragedia.

Asimismo, rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia y advirtió que los entornos de inseguridad ponen en riesgo la vida y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras del sector minero.

“El gremio no puede normalizar la pérdida de vidas humanas”, señaló la asociación, al subrayar la necesidad de contar con condiciones de seguridad que permitan ejercer la actividad minera con dignidad y respeto a la vida.

La AIMMGM hizo un llamado a las autoridades para reforzar las acciones que garanticen la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en las regiones mineras del país.

El caso de Concordia se suma a otros episodios de violencia que han afectado a trabajadores del sector extractivo, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en zonas de operación minera.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, fundada en 1951, agrupa a más de 3 mil 800 profesionistas del sector minero-metalúrgico en 37 distritos del país.

