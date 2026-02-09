El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que no pueden interferir en la investigación federal sobre la desaparición de 10 trabajadores de una mina de Concordia, ya que no tiene los datos precisos de como evoluciona, sin embargo, se conoce que se tienen identificados los cuerpos de cuatro de ellos.

Durante su tradicional conferencia semanal, precisó que él no puede dar ningún dato, sobre este caso que esta en manos de la Fiscalía General de la República, en virtud que no tiene información disponible, sobre los avances y no puede interferir en las investigaciones de este caso.

La empresa canadiense, Vizsla Silver Corp. divulgo un comunicado en el que resalta estar consternado por la localización de sus colegas del proyecto minero de Concordia que han sido localizados sin vida, sin precisar el número de víctimas, ya que están en espera de la información oficial.

Se precisó que están concentrados en la recuperación segura de quienes siguen en calidad de desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a su gente durante este momento increíblemente difícil.

Por información dada a conocer por autoridades del estado de Zacatecas, de donde eran originarios los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero, José Ángel Hernández Vélez, confirmaron que sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina, de la comunidad de El Verde, en Concordia.

La Cámara Minera de México dio a conocer que en esta misma fosa donde fueron localizados varios cuerpos, se encontró los de José Manuel Castellanos Hernández, de 43 años de edad, originario del estado de Guerrero y el de José Antonio Jiménez Nevárez.

