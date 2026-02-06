Culiacán.— En una parcela de uso agrícola, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, se reportó la ubicación de una posible fosa clandestina, por lo que militares blindaron una amplia zona, y la Fiscalía General de la República fue notificada para que acudiera al sitio.

Las autoridades cerraron el camino de acceso a ese lugar y no permiten el tránsito, ni el ingreso de personas extrañas a los elementos que forman parte del operativo especial que se desplegó el domingo para localizar a los 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp., privados de su libertad el 23 de enero.

Hasta este jueves ninguna autoridad ha dado a conocer si fue confirmado el hallazgo de una supuesta fosa clandestina en esa zona, la cual fue reportada de manera anónima.

El 28 de enero se reportó que 10 mineros de una empresa canadiense fueron sustraídos por sujetos armados de un complejo habitacional en Concordia, el 23 de enero y se desconoce su paradero.

A dos semanas de su desaparición, fuerzas federales mantienen un operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos, en el que participan mil 190 militares, con apoyo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

Identifican a turistas

En tanto, las seis personas —cuatro hombres, una mujer y una menor— privadas de su libertad en una de las playas de la zona Dorada de Mazatlán fueron identificadas como turistas procedentes de la Ciudad de México.

Según reportaron este miércoles las autoridades, dos de las víctimas: la mujer identificada como Monserrat “N”, de 28 años, y la menor de nueve años, ya fueron localizadas en la comunidad del Habal. Sin embargo, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva mantienen la búsqueda de Omar Alexis “N”, de 30 años; Óscar “N”, de 30; Javier “N”, de 26, y de Gregorio “N”, de 18 años.

Los seis vacacionistas desaparecieron el pasado 3 de febrero, cuando se divertían en una de las zonas de playa a bordo de dos vehículos que rentaron. Personas desconocidas los privaron de su libertad y las unidades que conducían fueron localizadas a través de su GPS, abandonadas en la zona de Cerritos, en la parte poniente de la ciudad de Mazatlán.