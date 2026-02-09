Más Información
Uno de los tres mineros hallados muertos en un fosa clandestina, en el municipio de Concordia, en Sinaloa, es José Manuel Castañeda Hernández, originario de Taxco, Guerrero.
De acuerdo a información de mineros de Taxco, Castañeda Hernández es originario de esta ciudad y se encontraba trabajando en la empresa minera la canadiense Vizsla Silver Corp.
Castañeda Hernández formaba parte del grupo de diez mineros que fueron privados de su libertad. Este 6 de febrero fue hallada una fosa clandestina, en una parcela en la comunidad de El verde, en Concordia.
De acuerdo a los mineros, Castañeda Hernández tenía 43 años de edad, era geólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
Los mineros informaron que en Sinaloa se encuentra un hermano de Castañeda Hernández realizando los trámites para trasladar su cadáver a Taxco.
