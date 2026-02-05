Más Información

Nueva York. La acusó este jueves de tráfico de fentanilo y uso de armas al mexicano Iván Valerio Sainz Salazar, alias Mantecas, a quien considera suministrador de Los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció en un comunicado la acusación contra Mantecas, arrestado en (México) el pasado 19 de enero junto a otros socios en un operativo donde se incautaron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El fiscal Jay Clayton dijo que el sujeto era "un gran productor de los envíos de fentanilo del cártel de Sinaloa que llegaban a Estados Unidos" y aplaudió el golpe a la "cadena de suministro de Los Chapitos" en la nota, que cita el trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA) contra esta potente droga sintética.

Según el documento judicial, Mantecas produjo entre 2022 y 2025 millones de pastillas de fentanilo, coordinó transacciones y se reportó con socios de Los Chapitos que usaban sicarios, todo en un entorno marcado por armas de gran calibre y personal armado para proteger las operaciones.

En torno a 2023, agrega, Los Chapitos consolidaron la producción de fentanilo en laboratorios operados por Mantecas y sus secuaces, y emitieron órdenes que autorizaban solo a este grupo a producir y distribuir el fentanilo en los territorios de su control, detalla.

Los Chapitos es una facción del cártel de Sinaloa, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en 2025, y está dirigido por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Mantecas, de 40 años, está oficialmente acusado de cuatro delitos, el más grave de ellos el de porte, posesión y uso de armas automáticas y artefactos destructivos para cometer una conspiración para importar fentanilo, que acarrea una sentencia mínima de 30 años y máxima de cadena perpetua.

También está imputado por tres delitos de conspiración: para importar fentanilo, para distribuirlo, y para usar armas automáticas, penados en todos los casos con un máximo de cadena perpetua.

"La DEA está desmantelando estas redes (de fentanilo) de arriba a abajo, y no pararemos hasta que cierren los laboratorios, los traficantes estén entre rejas y estas organizaciones de cárteles estén destruidas pieza por pieza", reivindicó el jefe de la DEA, Terrence Cole.

