El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene la recompensa de 10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos".

En un mensaje en X, indicó que "Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos son conocidos como "Los Chapitos", heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera".

Añadió que "Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso".

$10M REWARD FOR "CHAPITOS" SINALOA CARTEL LEADER



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and his three brothers known as the “Chapitos” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Guzman Salazar is a fugitive and should be considered… pic.twitter.com/LcxJln3OHN — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 30, 2026

