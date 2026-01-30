Más Información
Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"
Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026
Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch
Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura
Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos
Departamento de Justicia abre investigación por posible violación de derechos civiles de Alex Pretti; fue abatido por ICE en Minneapolis
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene la recompensa de 10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos".
En un mensaje en X, indicó que "Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos son conocidos como "Los Chapitos", heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera".
Añadió que "Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso".
Lee también Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
