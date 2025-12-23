Elementos del gabinete de Seguridad detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco a Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y a Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Guzmán Salazar.

La detención de los sujetos de 44 y 69 años de edad se llevó a cabo tras un cateo en dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde también se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

La SSPC señaló que los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo.

Derivado de lo anterior, refirió, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

Por lo que, fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo que derivaron en la detención de Mario Lindoro Elenes, alias “Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, considerados operadores financieros de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán es hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", quien se encuentra privado de la libertad en una prisión de Estados Unidos desde enero de 2017.

Detienen a otros dos en Mazatlán, Sinaloa

En otra acción en Mazatlán, Sinaloa, se detuvieron a otras dos personas, uno de ellos identificado como Carlos Gabriel Reynoso García de 37 años, alias "Pollo", líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, también se detuvo a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela de 40 años.

Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado, le aseguraron dos armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

