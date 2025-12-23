Más Información

La presidenta reaccionó a la caravana navideña de un supuesto grupo delictivo en Tlacotepec, Guerrero.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que se investiga el asesinato del coordinador regional del , también en Guerrero.

Apuntó que el dará información sobre este hecho: “Por supuesto damos la información”.

También pidió al gabinete de Seguridad que proporcione más información sobre la caravana: “Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente, se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber personas, que no es de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento”.

“Sí se atendió”, aseguró la titular del Ejecutivo federal al destacar que hay presencia de las fuerzas federales.

mahc / apr

