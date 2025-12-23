La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la caravana navideña de un supuesto grupo delictivo en Tlacotepec, Guerrero.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que se investiga el asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar, también en Guerrero.

Apuntó que el gabinete de Seguridad dará información sobre este hecho: “Por supuesto damos la información”.

Lee también David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

También pidió al gabinete de Seguridad que proporcione más información sobre la caravana: “Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente, se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber personas, que no es de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento”.

“Sí se atendió”, aseguró la titular del Ejecutivo federal al destacar que hay presencia de las fuerzas federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr