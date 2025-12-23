Más Información

En el marco del cierre de fin de año, la presidenta compartió que como parte de sus giras por todo el país, hizo recorridos que equivalen a “8 vueltas a la Tierra”.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recorrió este año 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre; 104 mil kilómetros en total.

“Ocho vueltas le dimos a la tierra este año”, expresó entre risas.

Destacó que se visitaron todos los estados, donde se inauguraron diversas obras como carreteras y hospitales.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal comentó que a la gente siempre se le escucha en sus giras y depende de cada estado lo que le piden.

“En todos atendemos”, aseguró al destacar la atención personal que se hace a la ciudadanía.

Se explicó que al día reciben de 200 a 400 gestiones ciudadanas, y en la actual administración van 144 mil peticiones.

