Culiacán, Sin.- El Gobierno Federal aún no libera la partida de 500 millones de pesos de subsidio, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de este año, por lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa, no ha cubierto los salarios de cerca de 20 mil empleados activos y jubilados.

Jesús Madueña Molina, rector de la Casa Rosalina, indicó que ante este retraso, es posible que se decrete un paro de labores académicas y administrativas, ante la presión, de sus trabajadores para que se les cubra la quincena que se les adeuda.

Recordó que en diciembre pasado, tras largas gestiones ante la Secretaría de Educación Pública Federal y el gobierno del estado, logró que le adelantaran la entrega de 250 millones de pesos a nivel estatal y 150 millones de parte de la federación y con sus recursos propios, logró cubrir los aguinaldos de los trabajadores activos y jubilados.

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que en enero pasado, tuvo que volver a recurrir al gobernador, Rubén Rocha Moya que autorizó adelantarle de la partida presupuestal de este año, 90 millones de pesos para que se cubriera la primera quincena del año.

Sobre este asunto, en enero pasado, Rocha Moya explicó que con fecha 5 de enero del 2026, se recibió para firma el Convenio de Apoyo Financiero para este año de parte de la federación, el cual presentaba varios errores, por lo que una vez corregido, se regresó a la Secretaría de Educación Pública Federal.

La dependencia federal, les notificó que el nuevo convenio ya corregido sería turnado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación, sin que se conozca el dictamen final sobre este documento.

