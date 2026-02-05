Este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó un nuevo caso de presunto feminicidio en San Luis Potosí. El pasado miércoles, una joven mujer de 24 años de nombre Yesenia Yoselín Puente Zamarripa habría sido asesinada, quemada y su cuerpo arrojado al aljibe de su casa en la Colonia Las Flores al norte de la zona metropolitana de la capital potosina.

De acuerdo a la información con la que se cuenta, vecinos habrían escuchado la discusión de la pareja que habitaba el domicilio desde tempranas horas del día, pero en determinado momento ya no se escuchó nada e incluso ya por la noche, testigos habrían visto cómo se arrojaba el aparente cuerpo de la mujer al aljibe de la casa.

Lo anterior se descubrió luego de que la madre de la hoy occisa acudió al domicilio al no poder contactarse con su hija y habría encontrado en actitud sospechosa a su yerno, por lo que dio parte a las autoridades quienes recabaron entrevistas con los vecinos y posteriormente se detuvo al marido de la fallecida.

Lee también Liberan a dos turistas de CDMX en Mazatlán; continúa búsqueda de cuatro hombres privados de la libertad

Preliminarmente se ha filtrado que el detenido lleva por nombre Luis Adrián N. de 36 años de edad, como presunto responsable del feminicidio de su esposa.

Los elementos de Servicios Periciales que arribaron al lugar de los hechos sacaron el cuerpo calcinado del aljibe y llevaron a cabo el levantamiento para llevarlo a las instalaciones de la FGE para llevar a cabo la necropsia de ley.

De inmediato elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo actos de investigación de la mano con la policía municipal de la capital que intervino como primer respondiente y se recolectaron indicios con lo que se establecieron líneas sólidas de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr