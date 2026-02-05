Las seis personas, privadas de su libertad en una de las playas de la zona Dorada de Mazatlán, fueron identificadas como turistas procedentes de la ciudad de México, entre ellas una mujer de nombre Monserrat “N” de 28 años de edad y una menor de nueve años, las cuales fueron liberadas sanas y a salvo.

Elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva continúan con la búsqueda de los cuatro varones, identificados como Omar Alexis “N”, de 30 años, Oscar “N”, de 30, Javier “N” de 26 y Gregorio “N” de 18 años.

Los seis vacacionistas nacionales, el pasado tres de febrero, se divertían en una de las zonas de playa, a bordo de dos vehículos Raizer que rentaron, cuando personas desconocidas los privaron de su libertad y las unidades que conducían fueron localizadas a través de su GPS, abandonadas en la zona de Cerritos, en la parte poniente de Mazatlán.

Lee también Privan de la libertad a seis personas en playa de Sinaloa; localizan camioneta robada y armas durante operativo de búsqueda

Elementos de la Guardia Nacional, la tarde del jueves pasado, reportó que localizaron abandonadas, en la comunidad del Habal, a Monserrat “N” y a la menor de 9 años, sanas y a salvo, sin que se dieran más detalles sobre su hallazgo.

Jaime Othoniel Barrón Valdez, Secretario de Seguridad Pública Municipal dijo que en este hecho intervinieron autoridades federales y estatales, por lo que la investigación esta a cargo de la Fiscalía General del Estado para tratar de localizar a los cuatro hombres.

Hizo ver que con este hecho, se rediseña el plan de seguridad que se puso en marcha con más de tres mil elementos de los tres niveles de gobierno, con motivo de la celebración de las fiestas de carnaval, en los que se contempla la vigilancia en las carreteras.

Lee también Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes del municipio

Las autoridades de seguridad no han dado a conocer, si el hallazgo de una camioneta abandonada, con armas automáticas, cargadores, un aditamento lanza granadas y cartuchos de diversos calibres, pudiera estar asociada al “levantón” inicial de seis turistas, dos de ellos del sexo femenino.

En un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se informó que elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva en un recorrido de seguridad por un camino que conduce al poblado Las Conchas, en el municipio de Mazatlán, localizaron una camioneta Ford Expedición, con reporte de robo.

Al inspeccionarla, encontraron tres fusiles AK-47, un fusil J.C Higgins, un aditamento lanzagranadas calibre 40 mm, doce cargadores calibre 5.56X 223, siete chalecos tácticos y casi tres mil cartuchos útiles de diversos calibres, todo lo asegurado fue turnado a la Fiscalía General de la República para que investigue la propiedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL