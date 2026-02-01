Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense redujo los feminicidios, sobre todo en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, se realizaron mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda.

Además, se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se detuvieron a 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico, por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género.

En un comunicado del gobierno estatal se informa que el Juzgado LIBRE —Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación- iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género.

Lee también Feminicidio en Durango: hallan a mujer dentro de un tambo en Gómez Palacio; víctima no ha sido identificada

Este juzgado fue concebido como un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, enfocado en brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Policía Estatal en Estado de México. Foto: Especial.

Asimismo, esta instancia operará las 24 horas del día, los 365 días del año, con facultades para dictar órdenes y medidas de protección urgentes para reducir los tiempos de respuesta, disminuir riesgos y garantizar acompañamiento continuo a las víctimas, se agrega en el comunicado.

Respecto a la baja en feminicidios, el gobierno estatal señala que fue gracias a que los Operativos Violeta se aplicaron de manera permanente, por presencia de la Policía de Género en colonias, transporte y espacios públicos de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género.

Lee también Inicia miniplenaria de senadores de Morena; bloquean con vallas metálicas acceso y banquetas

En 2025 se registró una disminución de 24.66 por ciento en la entidad, comparado con 2024, cifras en la que se refleja la coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial estatal a través de la creación de los juzgados libres.

Foto: Especial

En el comunicado se destaca que en 2025, en comparación con 2022, el delito de feminicidio se redujo 61 por ciento, al pasar de 138 a 55 víctimas, como resultado del fortalecimiento de las medidas de protección, la atención a las causas estructurales de la violencia y la actuación oportuna de las instituciones.

Igualmente, por primera vez desde 2018, el Estado de México dejó de ocupar el primer lugar nacional en la incidencia de este delito.

Lee también Fiscalía de la CDMX entrega Plan de Política Criminal 2026; propone 13 ejes de transformación

Y con acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina) y las Policías Municipales, el gobierno del Estado de México fortalece la atención integral de la violencia de género mediante estrategias conjuntas que impactan directamente en la prevención, la investigación y la protección de las mujeres.

Policía Estatal en Estado de México. Foto: Especial.

En este contexto, de junio de 2024 a enero de 2026, la Policía de Género realizó 125 Operativos Violeta, mediante los cuales se atendieron mil 120 colonias en todo el territorio estatal; además, se tuvo presencia en mil 708 espacios públicos y mil 58 paraderos del transporte público.

Este esfuerzo institucional se suma a los resultados obtenidos por el Poder Judicial del Estado de México durante 2025, periodo en el que se emitieron 96 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, en las que estuvieron involucradas 99 personas, lo que refleja el compromiso con la justicia, el combate a la impunidad y la protección de los derechos de las mujeres, se precisa en el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/rmlgv