Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) entregó al Congreso capitalino el Plan de Política Criminal 2026.

El documento fue entregado al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, por parte de la titular del Órgano de Política Criminal, Gabriela Ortiz Quintero, quien detalló que el Plan considera 13 ejes de transformación estructural.

El primer eje establece estrategias específicas de cambio en algunas Fiscalías para la mejora, avance y persecución criminal de ciertos delitos que impactan de manera relevante a la ciudadanía.

Los ejes restantes, dijo, plantean mecanismos de modificación estructural e institucional para mejorar la atención a la ciudadanía; procuración de justicia; mejoras tecnológicas, en infraestructura y equipamiento, y avances en materia de litigación para elevar los estándares del trabajo de los agentes del Ministerio Público y lograr sentencias de mejor calidad.

Al respecto, Jesús Sesma resaltó la importancia de que el Congreso capitalino cuente con este instrumento de planeación, ya que permitirá a las y los legisladores conocer las prioridades de la Fiscalía, dar seguimiento a su implementación, y evaluar los resultados en el marco de sus atribuciones.

“Este acto no se trata de un trámite administrativo, ni de una formalidad más de nuestra agenda legislativa, sino que responde a una lógica clara de equilibrio institucional, control democrático y rendición de cuentas, reconociendo a este Poder Legislativo como el espacio en el que las políticas públicas en materia de procuración de justicia son conocidas y evaluadas de manera abierta, transparente y con responsabilidad frente a la ciudadanía”,comentó.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, destacó que la “virtud” del Plan es porque los habitantes de la Ciudad opinaron sobre el mismo, lo que antes no se hacía. “Se abrió un proceso en el que las personas, las universidades, todos los que quisieran opinar sobre este instrumento lo hicieran, e inclusive en las propias plataformas de nuestro Congreso de la Ciudad de México se hizo la socialización para poder opinarlo”.

Agregó que las reformas orgánicas y políticas para fortalecer la paz que se han realizado son parte de este paso que beneficia la convivencia, en un tiempo donde las mujeres están al frente de instituciones fundamentales.

A este evento acudió la consejera jurídica, Eréndira CruzVillegas, quien aplaudió que el Plan también aborde las dimensiones y capas antropológicas, sociológicas y de mediación, y que la persecución criminal no sólo castigue por motivos de clase o discriminación.

