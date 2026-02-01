En menos de cinco minutos, diputados locales instalaron su periodo ordinario de sesiones y luego se fueron de puente.

La sesión de apertura comenzó a las 10:18 horas de este domingo con la asistencia de únicamente 39 legisladores, pues el resto faltaron o se encontraba en las escalinatas del recinto celebrando el primer Día del Pulque en la Ciudad de México.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, se tomó un minuto para condenar y lamentar, a nombre del Congreso local, el asesinato de María Eugenia Delgado Guízar y Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

“Condenamos de manera firme este crimen atroz, por lo que desde el Congreso seguiremos expresando nuestro rechazo y condena a cualquier forma de violencia. Confiamos plenamente en la eficacia y eficiencia de las autoridades para poder esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, siempre garantizando que los actos como este no queden impunes. Sólo así se honra la memoria de víctimas y se reafirma el compromiso con la vida, la legalidad y la paz”, comentó.

Asimismo, Sesma lamentó profundamente el fallecimiento del senador panista Gustavo Sánchez, por lo que pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Posteriormente, Jesús Sesma declaró la apertura del periodo, se entonó el Himno Nacional, se levantó la sesión y citó a todos para el día jueves 5 de febrero.

La sesión concluyó a las 10:26 horas cuando apenas algunos legisladores iban llegando a sus curules. Eso si, luego de la sesión prácticamente todos los diputados se sacaron la foto del recuerdo y grabaron videos para presumirlos en sus redes sociales.

