Dos mujeres fueron asesinadas la madrugada de este sábado dentro de su domicilio, en la calle Río Salado, en la colonia Placetas, en el municipio de Colima.

La información preliminar establece que los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando vecinos del lugar reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego, por lo que agentes de varias corporaciones llegaron al sitio.

Al ingresar al domicilio, los policías encontraron a las dos mujeres sin vida y con heridas de arma de fuego.

Según algunas versiones, ambas fueron identificadas como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, madre e hija que se dedicaban a la preparación y venta de comida y pasteles.

El sitio fue acordonado para la búsqueda de indicios y el procesamiento de los cuerpos antes de trasladarlos a los descansos del Servicio Médico Forense.

Hasta ahora ninguna autoridad estatal o municipal ha brindado más información sobre lo ocurrido ni se han reportado detenciones.

em/cr