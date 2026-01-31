Jantetelco, Mor.- El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue objeto de un ataque armado en la carretera México–Oaxaca, en el poblado de Amayuca, municipio de Jantetelco; lo reportan fuera de peligro.

El alcalde, surgido del Partido Verde, viajaba con su esposa, sin escoltas, a bordo de una camioneta, cuando fue blanco del ataque a balazos. Un reporte preliminar indica que tiene un rozón de bala en la cadera y su estado de salud es reportado fuera de peligro.

Versiones extraoficiales indican que los autores materiales del ataque viajaban en una motocicleta, y dispararon contra el alcalde cuando cruzaba la gasolinera El Faro.

Al lugar arribaron elementos policiacos y paramédicos, quienes brindaron atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Aún se desconoce el móvil del ataque.

Lavín Romero cumple su segundo periodo como presidente municipal de Temoac, situado en la zona oriente del estado.

Su nombre ha sido mencionado en diversos reportes por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región oriente de Morelos, señalamientos que surgieron tras la detención de una mujer identificada como “La Patrona”, presunta líder criminal en la zona, y quien es su suegra.

En las próximas horas, la Fiscalía General del Estado emitirá un comunicado para precisar los hechos.

