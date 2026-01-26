Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano afirmó que la divulgación de tres videos protagonizados por personas armadas, portando armas de fuego y con avisos de irrumpir en territorio morelense no tienen validez para las autoridades.

De los tres videos donde el grupo armado se proclama un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Urrutia afirmó que no hay constancia de que hayan grabado las escenas en algún sitio de Morelos. Todo parece indicar, precisó, que por la orografía expuesta en los videos el grupo armado podría haber grabado en la zona norte del estado de Morelos.

Los municipios de la franja fronteriza, dijo el jefe policiaco, son parte de la disputa delictiva que data de muchos años, por eso el trabajo conjunto de inaugurar arcos de videovigilancia en todo el territorio estatal, afirmó el secretario luego de poner en marcha, junto con la gobernadora Margarita González Saravia, un nuevo arco en el municipio de Miacatlán, situado al poniente de Morelos.

El video más reciente de un grupo armado surgió el jueves pasado cuyos integrantes se dijeron bajo las órdenes del comandante “Escorpio”, vinculado al CJNG, adheridos al cartel de Tlacotepec o “Los Tlacos”, del estado de Guerrero.

En su mensaje, el grupo armado anunció una ofensiva contra integrantes de células delictivas de Temixco, Morelos, lideradas por Crispín Gaspar Cortés alias 'El Crispín', presunto lugarteniente de los Guerreros Unidos.

Una investigación interna de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, refiere que el grupo que divulgó el último video es liderado por Onésimo Chapa Marquina “El Necho”, líder del cártel de “Los Tlacos”.

En su mensaje, el grupo armado da nombres de presuntos delincuentes del municipio de Temixco, Morelos, gobernado por el priista Israel Piña Labra, cuyos negocios han sido blanco de ataques armados. En abril de 2025 su exsecretario de Seguridad Pública, Christian Contreras Luna, afirmó que el alcalde le pidió pactar con el crimen organizado y al negarse fue destituido.

