Mexicali, 24 de enero. - Elementos de la Policía Municipal de Mexicali encontraron una cabeza humana dentro de un bote y con ella un mensaje con amenazas formado con las siglas “CJNG” que identifican al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El hallazgo ocurrió este sábado poco después de las nueve de la mañana, en las inmediaciones de una estación de seguridad en la Colonia Villas del Sol, ubicada sobre la avenida Madrid y calzada Villa del Sol.

Los guardias de seguridad de dicha estación encontraron una manta colocada con amenazas dirigidas a mandos y exjefes policiacos a quienes acusaban de apoyar al grupo criminal “Los Rusos”. Cerca del mensaje fue encontrada una cubeta que dentro guardaba la cabeza de una persona.

La semana pasada la fiscal de Baja California Ma. Elena Andrade Ramírez reveló ante la prensa que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abiertas alrededor de 20 carpetas de investigación en contra de policías municipales de Mexicali relacionados con desaparición forzada y otros delitos de alto impacto.

