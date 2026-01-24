Ciudad Juárez. - En la sesión pública de la tarde del viernes 23 de enero del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua, confirmó las medidas cautelares en contra de la senadora Andrea Chávez, y las cuales fueron interpuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) luego de que el año pasado se diera conocer la circulación de unidades médicas y consultorios con su imagen y nombre, lo que llevaría a actos anticipados de campaña.

Aunque se presentaron dos medios de impugnación, tanto por la senadora como por Morena, el magistrado del TEE, Hugo Molina, determinó que el IEE sí tiene competencia para actuar en el caso de la senadora, por lo cual se consideraron improcedentes los argumentos planteados por la parte en contra.

Según se dio a conocer en la sesión del TEE, la decisión sobre las medidas cautelares se tomó con dos votos a favor y uno en contra, luego de analizar dos expedientes que fueron acumulados para su resolución.

Ante la resolución, se señaló que se refiere únicamente a las medidas cautelares y no al fondo en sí de la denuncia, ya que aún está en análisis por parte del IEE en Chihuahua.

Al respecto la senadora Andrea Chávez, no ha brindado una respuesta o postura sobre este hecho.

Por su parte, Daniela Álvarez, líder del PAN, en Chihuahua, aplaudió la resolución sobre las medidas cautelares del TEE, ya que fueron ella y su partido quienes interpusieron la denuncia en abril del 2025.

“La autoridad electoral nos da la razón y emite medidas cautelares, ¿qué quiere decir esto? Que la frena, que le dice tienes que eliminar tu nombre y tu rostro porque es promoción personalizada”, explicó la líder panista.

dmrr/cr