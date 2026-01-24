Más Información

Pachuca. – Una provocó el cierre total de la autopista México–Pachuca, a la altura del kilómetro 55 + 200 a la altura de la colonia Plazas, municipio de Tizayuca, en el estado de , donde elementos de Protección Civil y diversos cuerpos de emergencia atienden la contingencia.

Se informó que durante la tarde se detectó una fuga de gas natural en un gasoducto operado por , localizado sobre la autopista México–Pachuca, a la altura del lugar conocido como Rancho Don Antonio.

Fuga de gas natural provoca cierre de autopista México–Pachuca. Foto: Especial.
Derivado de esta situación, ambos carriles de la carretera fueron cerrados a la circulación y se estableció un perímetro de seguridad para salvaguardar la integridad de los transeúntes y automovilistas.

El operativo se realiza en coordinación con fuerzas federales y estatales, así como con cuerpos de rescate y emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar la zona y respetar los cierres viales mientras se llevan a cabo los trabajos de contención.

Asimismo, se pidió evitar encender fuego, fumar o utilizar objetos que generen chispas en las inmediaciones, además de no intentar cruzar el perímetro de seguridad.

Se informó que en el sitio permanece personal de Pemex y de dependencias encargadas de la atención de emergencias y mitigación de riesgos.

