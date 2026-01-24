Pachuca. – Una fuga de gas natural provocó el cierre total de la autopista México–Pachuca, a la altura del kilómetro 55 + 200 a la altura de la colonia Plazas, municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde elementos de Protección Civil y diversos cuerpos de emergencia atienden la contingencia.

Se informó que durante la tarde se detectó una fuga de gas natural en un gasoducto operado por “Cenagas”, localizado sobre la autopista México–Pachuca, a la altura del lugar conocido como Rancho Don Antonio.

Fuga de gas natural provoca cierre de autopista México–Pachuca. Foto: Especial.

Derivado de esta situación, ambos carriles de la carretera fueron cerrados a la circulación y se estableció un perímetro de seguridad para salvaguardar la integridad de los transeúntes y automovilistas.

El operativo se realiza en coordinación con fuerzas federales y estatales, así como con cuerpos de rescate y emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar la zona y respetar los cierres viales mientras se llevan a cabo los trabajos de contención.

Asimismo, se pidió evitar encender fuego, fumar o utilizar objetos que generen chispas en las inmediaciones, además de no intentar cruzar el perímetro de seguridad.

Se informó que en el sitio permanece personal de Pemex y de dependencias encargadas de la atención de emergencias y mitigación de riesgos.

dmrr/cr