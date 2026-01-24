Telchac Puerto, Yucatán. - Habitantes de este puerto realizaron una protesta frente al Palacio Municipal por el aumento al impuesto predial cuyo cobro se cuadruplicó para este año.

Los manifestantes señalaron incrementos que alcanzan hasta 450 por ciento en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los inconformes, recibos que marcaban pagos de mil 200 pesos, ahora registran montos de hasta 5 mil 400 pesos.

Varios pobladores acudieron al Ayuntamiento para solicitar aclaraciones sobre el nuevo cálculo del predial y el ajuste aplicado a sus propiedades.

Al llegar, encontraron las puertas del Palacio Municipal cerradas y sin personal de atención al público.

Los inconformes afirmaron que el alcalde Edmundo Alfonzo Núñez Ezguera, conocido como “Zorrillo”, ordenó el cierre de oficinas.

Habitantes de Telchac Puerto, Yucatán, protestan por aumento de predial; acusan incrementos excesivos. Foto: Especial.

Indicaron que el personal de Catastro y Finanzas no acudió a laborar durante el día.

La situación generó molestia entre los contribuyentes, quienes exigieron una explicación directa por el incremento aplicado.

Otro punto de reclamo fue la falta de información sobre el área de Catastro Municipal.

También cuestionaron la legalidad del proceso usado para actualizar valores catastrales y determinar los nuevos cobros.

Durante la manifestación, autoridades desplegaron un operativo policial en los alrededores del Palacio Municipal.

Pese al operativo, la protesta continuó sin incidentes mayores y con consignas dirigidas al gobierno municipal.

