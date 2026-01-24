Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

Telchac Puerto, Yucatán. - Habitantes de este puerto realizaron una frente al Palacio Municipal por el cuyo cobro se cuadruplicó para este año.

Los manifestantes señalaron incrementos que alcanzan hasta en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los inconformes, recibos que marcaban pagos de mil 200 pesos, ahora registran montos de hasta 5 mil 400 pesos.

Varios pobladores acudieron al Ayuntamiento para solicitar aclaraciones sobre el nuevo cálculo del predial y el ajuste aplicado a sus propiedades.

Lee también:

Al llegar, encontraron las puertas del Palacio Municipal cerradas y sin personal de atención al público.

Los inconformes afirmaron que el alcalde Edmundo Alfonzo Núñez Ezguera, conocido como “Zorrillo”, ordenó el cierre de oficinas.

Habitantes de Telchac Puerto, Yucatán, protestan por aumento de predial; acusan incrementos excesivos. Foto: Especial.
Habitantes de Telchac Puerto, Yucatán, protestan por aumento de predial; acusan incrementos excesivos. Foto: Especial.

Indicaron que el personal de Catastro y Finanzas no acudió a laborar durante el día.

La situación generó molestia entre los contribuyentes, quienes exigieron una explicación directa por el incremento aplicado.

Lee también:

Otro punto de reclamo fue la falta de información sobre el área de Catastro Municipal.

También cuestionaron la legalidad del proceso usado para actualizar valores catastrales y determinar los nuevos cobros.

Durante la manifestación, autoridades desplegaron un operativo policial en los alrededores del Palacio Municipal.

Pese al operativo, la protesta continuó sin incidentes mayores y con consignas dirigidas al gobierno municipal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]