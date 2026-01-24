Más Información

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Culiacán, Sin a 24 de Enero. - A causa de la y del frente frio número 31, la capital del estado y sus sindicaturas enfrenta , con caída de árboles e inundaciones en calles y avenidas, por lo que se recomienda a la población evite los cruces de ríos y arroyos.

, titular de Protección Civil de Culiacán dijo que los pronósticos que se tienen, es de lluvias de hasta 50 milímetros, por lo que se mantiene la recomendación de evitar que los menores de edad se bañen bajo la lluvia y cruces de calles y zonas inundadas.

Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.
Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.

Lee también:

También, indicó que, con los fenómenos de baja de temperatura en las zonas serranas, se debe cuidar el abrigo adecuado de los niños y los adultos mayores, ya que esta nueva tormenta invernal y el frente frío, va a provocar que las lluvias se extiendan hasta el próximo domingo.

En los servicios de emergencia se reportaron las caídas de árboles, algunos de ellos en avenidas de mucho tránsito, como sucedió en la zona conocida como el malecón viejo que constituye la avenida Niños Héroes, en el segundo cuadro de la capital del estado.

Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.
Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.

Los elementos de protección civil y de seguridad han auxiliado a automovilistas que han quedado atrapados en avenidas que presentaron inundaciones a causa de las fuertes lluvias que se presentaron durante la mañana.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]