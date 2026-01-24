Culiacán, Sin a 24 de Enero. - A causa de la Tercera Tormenta Invernal y del frente frio número 31, la capital del estado y sus sindicaturas enfrenta lluvias de leves a moderadas, con caída de árboles e inundaciones en calles y avenidas, por lo que se recomienda a la población evite los cruces de ríos y arroyos.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil de Culiacán dijo que los pronósticos que se tienen, es de lluvias de hasta 50 milímetros, por lo que se mantiene la recomendación de evitar que los menores de edad se bañen bajo la lluvia y cruces de calles y zonas inundadas.

Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.

También, indicó que, con los fenómenos de baja de temperatura en las zonas serranas, se debe cuidar el abrigo adecuado de los niños y los adultos mayores, ya que esta nueva tormenta invernal y el frente frío, va a provocar que las lluvias se extiendan hasta el próximo domingo.

En los servicios de emergencia se reportaron las caídas de árboles, algunos de ellos en avenidas de mucho tránsito, como sucedió en la zona conocida como el malecón viejo que constituye la avenida Niños Héroes, en el segundo cuadro de la capital del estado.

Tormenta invernal y frente frío provocan lluvias en Culiacán; protección civil emiten recomendaciones. Foto: Especial.

Los elementos de protección civil y de seguridad han auxiliado a automovilistas que han quedado atrapados en avenidas que presentaron inundaciones a causa de las fuertes lluvias que se presentaron durante la mañana.

