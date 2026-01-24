Nicole Pardo Molina "La Nicholette", ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa; agradece apoyo ciudadano

Culiacán, Sinaloa. - Fue localizada con vida la joven tiktoker, Nicole Pardo Molina, de 21 años de edad, conocida en las redes sociales como “La Nicholette”, informó la Fiscalía General del Estado, sin dar mayores detalles del hecho, solo desactivó la ficha de búsqueda que emitió un día después de haber sido privada de su libertad.

La joven que fue “levantada” por jóvenes armados, el pasado martes 20 de enero, cerca de una plaza comercial del fraccionamiento de la Isla Musala, fue encontrada sana y salva, luego de que se desplegó un intenso operativo en el que participaron las fuerzas federales y estatales.

Sobre su rescate, las autoridades judiciales no han dado a conocer como sucedió, ni el lugar donde fue encontrada, solo notificó la desactivación de su ficha de búsqueda y agradeció a la sociedad por su ayuda para localizarla con vida.

El viernes pasado, el Vicefiscal General del Estado, Damaso Castro Saavedra reveló que fuerzas federales y estatales que integran la coordinación de seguridad trabajan en las investigaciones y búsqueda de la joven.

Las investigaciones de este caso partieron a raíz que se divulgó en redes sociales un video que fue captado por el vehículo en el que ella viajaba y quedó abandonado, un Cybertruck, de cómo se desarrolló la privación de la libertad de la tiktoker.

Castro Saavedra explicó que ya se tuvo un acercamiento con la familia de la joven para obtener mayor información sobre las actividades de ella, sus movimientos que sirvan de elementos en las indagatorias para lograr su localización.

"Levantón" quedó grabado en video

El reporte sobre la privación de la libertad de “Nicholette que en forma reciente cumplió los 21 años de edad, ubicaron el lugar, muy cerca de la plaza comercial conocida como la 11:11, ubicada en la calle San Esteban del fraccionamiento de Isla Musala.

Dado que la unidad que ella conducía, una Cybertruck color lila, cuenta con un equipo de video, el “levantón”, fue captado, en el que se puede apreciar que inicialmente, es un joven con el rostro cubierto que intenta obligarla a subir a otro vehículo y ante la imposibilidad, bajo otro joven y la empuja para después huir del lugar.

Los miembros del grupo delictivo que viajaban en un vehículo Versa, color blanco, por sus características, son jóvenes, por lo que las autoridades judiciales investigan el hecho, en tanto que el ejército y la Guardia Nacional, se sumaron a su búsqueda.

¿Quién es "La Nicholette"?

Nicole Pardo Molina, conocida en internet como Nicholette o “La Muchacha del Salado”, tiene 20 años y es originaria de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Solía visitar Culiacán, ya que tenía familia y un negocio de gorras en la Plaza 11 de Isla Musalá, una ubicación que se volvió conocida tras el incidente que involucró a la creadora de contenido.

En 2023 gano notoriedad al ser protagonista del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado, misma que ella reveló en sus redes sociales.

