Hermosillo, Sonora.- Una pipa de gas de la empresa Pagasa volcó la tarde de este sábado sobre el bulevar Enrique Mazón López, a la altura de la calle 7 de Noviembre, al oriente de la ciudad, lo que provocó el cierre de la vialidad y la evacuación preventiva de un hotel, viviendas y comercios cercanos, luego de que la unidad comenzara a liberar el combustible.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, por lo que elementos de la Policía de Tránsito implementaron cierres y desvíos para permitir las maniobras del Departamento de Bomberos, quienes trabajaron en asegurar el área y prevenir riesgos mayores por fuga de combustible.

Debido al incidente, el tráfico hacia la carretera internacional fue cerrado y los vehículos que ingresaban a Hermosillo desde el norte fueron desviados por la colonia San Luis y Café Combate.

Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas.

De forma preliminar, se reportaron dos personas con lesiones leves, quienes recibieron atención médica. Foto: Especial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la situación fue atendida de manera oportuna y que se encuentra bajo control.

Asimismo, se realizaron evacuaciones preventivas en la colonia Ferrocarrilera, las cuales se llevaron a cabo de forma ordenada y sin contratiempos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución y atender las indicaciones del personal en la zona, ya que las labores podrían prolongarse durante varias horas.

