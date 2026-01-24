Mérida, Yucatán.-El presidente estatal del PAN, Álvaro Cetina Puerto, anunció que ese partido concluyó la renovación de su estructura territorial en los 106 municipios de la entidad yucateca porque empezarán a “calentar motores” con miras a los comicios locales del 2027.

Informó que iniciará una gira por todo el estado para reactivar a las dirigencias locales del PAN.

En la actualidad, Acción Nacional gobierna una tercera parte de los ayuntamientos del estado con una treintena de alcaldías que encabeza Mérida con Cecilia Patrón Laviada al frente.

Cetina Puerto dijo que a pesar de la campaña de golpeteo en redes sociales por parte de actores políticos de Morena la “marca PAN” está sólida en el estado.

Leer también: Nicole Pardo Molina "La Nicholette", ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa; agradece apoyo ciudadano

En 2024, el candidato panista a la gubernatura, Renán Barrera Concha, fue derrotado por el morenista Joaquín Díaz Mena, actual titular del Ejecutivo estatal de Yucatán.

Declaró que el blanquiazul ha sabido imponer agenda política actuando no como un partido de oposición, sino como una fuerza política que propone soluciones.

El también diputado local dijo que el PAN yucateco se abrirá más a la sociedad para captar a más personas electoras desencantadas con los resultados de los gobiernos de Morena.

“El PAN está fuerte y construiremos una oferta electoral atractiva de cara al 2027”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr