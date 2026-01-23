Mérida, Yucatán.- Por el orden, la certeza, la paz social y laboral, así como por los bajos niveles de inseguridad colocan a Mérida como una ciudad confiable para invertir y crecer, aseguró la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada.

Además la competitividad y conectividad, aunado a los empleos formales consolidan a la capital de la "Tierra del Faisán y el Venado" como polo de inversión que incentiva e impulsa la economía local, nacional e internacional.

Patrón Laviada afirmó que Mérida se consolida como una ciudad que ofrece orden, certeza y condiciones favorables para la inversión, lo que se traduce en desarrollo económico, generación de empleos y bienestar para las familias.

“Esta ciudad ofrece las condiciones adecuadas para la expansión y el crecimiento de las empresas que aquí laboran, al ofrecer las condiciones necesarias para inversiones seguras", expresó.

Dijo que con los trámites adecuados para una justa convivencia, se brinda certeza tanto a la ciudadanía como a quienes deciden invertir en Mérida.

Asimismo especificó que, la también llamada "La Blanca Mérida", se ha colocado como la segunda ciudad más segura de Norteamérica, sólo por debajo de Quebec City, Canadá, de acuerdo con CEOWORLD Magazine 2025, y es reconocida por el IMCO como la ciudad más competitiva del sureste. Estos factores han sido determinantes para atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial.

La alcaldesa meridana explicó en noviembre del 2025 Mérida alcanzó un máximo histórico de 342 mil 450 trabajadores formales y ocupó el quinto lugar nacional con mayor número de trabajadores asegurados ante el IMSS. Y cuenta con el segundo aeropuerto del sureste con mayor llegada de pasajeros, lo que fortalece su conectividad y dinamismo económico.

Prueba de ese crecimiento, es el turismo que registró una ocupación hotelera del 64.9 por ciento, superior al promedio nacional, en virtud de que se recibieron más de 2 millones de turistas de enero a noviembre de 2025. A ello se suma la atracción de 16 nuevos proyectos de inversión, con una derrama superior a los 12 mil 244 millones de pesos.

También, la alcaldesa mencionó que su administración impulsa la economía local con programas que promueven empleos dignos, apoyan a emprendedores y fortalecen la igualdad laboral. Actualmente, 7 de cada 10 apoyos sociales municipales están dirigidos a mujeres, lo que coloca a la capital del Estado de Yucatán entre las ciudades con mayor formalidad femenina y menor brecha salarial.

cr