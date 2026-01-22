Madrid.— El ayuntamiento de Mérida hace acto de presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), porque es una plataforma clave para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística que le permitirá una captación mayor de paseantes y viajeros que se traducirá en mayor derrama económica que beneficie a la población.

Además, la participación es para reafirmar el compromiso con la promoción de la ciudad a nivel internacional y realizar reuniones con aliados comerciales que son clave para el fortalecimiento de la conectividad y posicionamiento del destino en el mercado internacional.

La presencia de Mérida en la Fitur refrenda la visión de seguir posicionando a la ciudad como un destino competitivo, bien conectado y con alianzas sólidas que impulsen el desarrollo turístico y económico.

La inauguración del stand de Yucatán en la Fitur fue encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Fomento Turístico del estado, Darío Flota, con la presencia de Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España, y comitiva yucateca.

Los integrantes de la comitiva se reunieron con agentes de viaje y socios comerciales estratégicos, enfocados en la generación de nuevas oportunidades de promoción y comercialización del destino. Uno de los puntos centrales fue el diálogo con representantes de la aerolínea Viva Aerobus, la más importante para la conectividad de la capital de Yucatán con el resto del país y del mundo.

Se revisaron los resultados de las acciones realizadas en conjunto y se conocieron las nuevas estrategias de promoción y crecimiento, con el objetivo de consolidar a Mérida como uno de los destinos más importantes dentro de la red de Viva Aerobus, fortaleciendo la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

“Para Mérida, la participación en Fitur representa una oportunidad estratégica para fortalecer alianzas que hemos construido con visión de largo plazo. El trabajo conjunto con socios de aerolíneas, agencias de viaje y promotores turísticos nos permite seguir posicionando a la ciudad como un destino sólido, competitivo y atractivo, capaz de responder a las nuevas dinámicas del turismo internacional”, aseguró Armando Casares, secretario de Turismo de Mérida.