Mérida, Yucatán.- Con un presupuesto de 245 millones de pesos, el gobierno municipal de Mérida emprenderá acciones en este 2026 para empoderar aún más a las mujeres, mediante programas de capacitación en los más de 60 espacios y cursos de los Centros Aprende, informó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN).

A estos centros acuden dos mil 69 mujeres que van por oportunidades de empleo y desarrollan su talento de forma gratuita; además, en equipo con el CECATI se van a otorgar 233 becas a mujeres con el desarrollo de nuevas habilidades y oportunidades de independencia económica.

Son ya 500 días de que el gobierno municipal meridano trabaja con y para las mujeres que es su prioridad, sin olvidar a otros sectores de la población; por ejemplo, citó la alcaldesa Patrón Laviada, el impulso a los Créditos de Mujer a Mujer, apoyos de hasta 20 mil pesos que se han otorgado a 206 beneficiarias para construir sus sueños.

En cuanto a los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer, seis de cada 10 beneficiarios han sido mujeres que desarrollaron sus proyectos productivos y fortalecieron su autonomía económica.

Asimismo la educación es parte fundamental en el desarrollo pleno de las mujeres, por ello se han entregado 936 becas de excelencia universitaria, 2 mil 851 de educación primaria y secundaria y 2 mil 490 para cursos propedéuticos.

Y la alcaldesa explicó que para dotar de seguridad patrimonial para ellas y sus familias, el Ayuntamiento ha realizado 1 mil 34 acciones de vivienda para madres y que tengan condiciones de vida más dignas. Velando por la plenitud de las personas mayores, con Enchula Tu Casa se intervinieron 162 hogares con más de 486 acciones de mejora en vivienda.

La atención a la salud también forma parte de estos resultados, en la que se brindaron 194 mil 429 acciones médicas en el Centro de Atención Médicas a la Mujer y Unidades Móviles, como ultrasonidos, consultas ginecológicas, odontológicas y medicina general, hasta mastografías y rehabilitación, entre otras.

También se destinaron recursos para la salud visual con acceso a lentes con el programa Ver Mejor, apoyando a 4 mil 470, y se priorizaron cirugías de catarata para mujeres con 92 atenciones.

En el compromiso de una vida libre de violencia, el gobierno municipal ha hecho 16 mil 473 atenciones especializadas dirigidas a 2 mil 540 mujeres en materia de psicología, asesoría jurídica, trabajo social y talleres de empoderamiento a través de las sedes del Instituto de las Mujeres en el centro, poniente, oriente y sur de la ciudad.

Se ha fortalecido al personal especializado con un incremento del 27 por ciento en profesionistas que brindan atención a las violencias.

La alcaldesa hizo énfasis en que un gobierno comprometido con la seguridad de las mujeres es aquel que no solo da la mano, sino que acompaña dotando los canales y herramientas que logren atender las causas, con ello se han realizado más de 5 mil visitas domiciliarias en casos relacionados con situaciones de violencia familias, brindado 5 mil 170 asesorías jurídicas y de mediación a familias en condición de vulnerabilidad y 2 mil 411 operaciones de depósito y cobro de pensión alimenticia.

Como parte vital de estas políticas públicas municipales, el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en Situación de Violencia Extrema (CAREM) ha sido pilar para 28 núcleos familiares integrados por 38 mujeres y 57 niñas, niños, otorgando 16 mil 965 servicios de atención. Cuenta con disponibilidad permanente, bajo condiciones seguras y confidenciales, agregó.

“En este Ayuntamiento dimos un paso importante en equipo con la sociedad civil organizada con el Primer Refugio para Mujeres en Situación de Calle y con Problemas de Adicciones en Mérida que dará servicios a 32 mujeres ofreciendo un espacio para cubrir necesidades básicas como alimentación y aseo personal, con opción de alojamiento temporal voluntario”, expuso la munícipe.

Acciones complementarias y preventivas como Ferias Aliadas Contigo dieron accesibilidad a información y actividades lúdicas de concientización a 656 personas, y como apoyo a la economía de más mujeres las Bazaritas, la Red de Mujeres Emprendedoras y artesanas, y más de 175 cursos de desarrollo de habilidades se empoderan y crean más negocios de mujeres.

“Así gobernamos en Mérida, de manera sensible, cercana, justa y con sentido de mujer, en la que el empoderamiento, la seguridad y una vida libre de violencia son acciones permanentes de nuestra Mérida”, especificó Patrón Laviada.