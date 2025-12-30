Mérida. - La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN) ejecuta acciones integrales para fortalecer el desarrollo personal, económico y la igualdad de oportunidades en colonias y comisarías meridianas.

Además, ha colocado a las mujeres como eje central para impulsar la justicia social y la igualdad de oportunidades, con el objetivo de construir un presente más justo y libre de violencias para todas.

“Este es el gobierno de todas; en Mérida decidimos juntas y caminamos unidas hacia un futuro con más oportunidades y sin violencias”, afirmó la alcaldesa.

Dijo que, a través del Instituto de las Mujeres, el ayuntamiento impulsa acciones que priorizan la prevención de la violencia económica y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres que habitan en colonias y comisarías de Mérida.

Como parte de esta estrategia integral, se han implementado acciones estructurales como la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2024-2027.

Así como la actualización del Protocolo contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual, la campaña permanente “Tolerancia Cero”, capacitaciones internas al personal municipal y la instalación de botones de Alerta Segura en el Centro Histórico.

Asimismo, explicó que se fortaleció la atención integral, mediante la Línea Mujer 800 455 76 72, disponible las 24 horas del día, con acompañamiento jurídico, atención especializada a niñas y adolescentes, presencia institucional en las 47 comisarías y acciones de cercanía comunitaria.

A ello se suma el resguardo seguro que brinda el Centro de Atención y Refugio para Mujeres, con o sin Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema (CAREM).

De manera complementaria, se desarrollaron más de 34 acciones afirmativas, entre las que destacan la participación de alumnas en charlas de prevención de las violencias, la difusión de manuales de ética, campañas permanentes para promover la Línea Mujer como línea emergente, capacitaciones en equidad y género para restaurantes, así como la adecuación de espacios físicos para la atención de primer contacto, agregó.

También mencionó que se elaboraron protocolos de actuación para la prevención, atención y denuncia de las violencias, además de directorios institucionales que permiten la canalización oportuna de los casos a instancias especializadas.

Se imparten talleres como Construyendo una vida libre de violencia, Cultura de paz, Fraternidades, Liderazgo y sororidad entre mujeres, además de actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.

De forma adicional, mediante la modalidad Mujeres Seguras en tu Establecimiento, se brindaron talleres a empresas e instituciones como Macropay, Cefemex, Financiera Bienestar, Fundación Pallace, CBTis 305, la UADY y Oxxo CEDIS.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 999 924 02 96, extensiones 84024 y 84008, al WhatsApp 9991 14 10 08 o al correo electrónico solicitudtaller@merida.gob.mx

Con la puesta en marcha de los Centros Aprende, se benefició a más de 2 mil meridanas mediante talleres, cursos especializados y acompañamiento integral enfocados en el desarrollo personal, la capacitación para el emprendimiento y el fortalecimiento de habilidades económicas, generando espacios de formación gratuita con impacto positivo en miles de familias, mencionó.

Además, Patrón Laviada explicó que en coordinación con 18 empresas, se promueven espacios laborales y comunitarios libres de violencia en empresas, universidades, mercados y hospitales, mediante procesos de capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En materia de autonomía y empoderamiento económico, se han realizado 30 Bazaritas “Aliadas para Emprender” en Mérida y sus comisarías, con la participación de 300 emprendimientos liderados por mujeres, fortaleciendo espacios de comercialización y procesos formativos que impulsan el desarrollo de habilidades blandas, técnico-productivas y socioemocionales, contribuyendo al crecimiento sostenible de sus proyectos.

Las Brigadas y Ferias “Aliadas Contigo”, el Instituto de las Mujeres recorre Mérida y sus 47 comisarías para acercar orientación, información y servicios. A la fecha, se han realizado 158 actividades grupales en más de 25 comisarías, a través de espacios formativos como “Tejiéndome” y “Puntadas de Bienestar”, enfocados en el fortalecimiento de la autonomía, el autocuidado y el empoderamiento de las mujeres.

También se han llevado a cabo 20 brigadas “Aliadas Contigo” con visitas casa por casa, para informar a las mujeres sobre los servicios gratuitos de atención, la Línea Mujer y la aplicación móvil disponible para sistemas Android y iOS.

Destacó también la creación de la Coordinación de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, desde la cual se desarrollan talleres, pláticas y ferias lúdicas #SinFiltros, con el objetivo de promover la Educación Integral en Sexualidad y garantizar el acceso a información oportuna que fortalezca el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes del municipio.

Igualmente, se realizó el Primer Diplomado “Raquel Dzib Cicero: Atención a las Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes”, un proyecto formativo orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la prevención, atención y erradicación de las violencias de género.

