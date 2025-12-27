¡Final feliz! Adoptan a perrito que "robó" peluche en tienda de Yucatán

El pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, un video difundido a través de redes sociales enterneció a los internautas y amantes de los animales de todo el país. La grabación muestra la adorable reacción de un perrito callejero al jugar con un peluche afuera de una tienda comercial.

El perrito habría ingresado sigilosamente a una sucursal de la marca japonesa Miniso, ubicada al interior de Plaza Las Américas en Mérida en el estado de Yucatán, para tomar a hurtadillas uno de los ositos de peluche que se encontraban exhibidos en los estantes del establecimiento, no sin antes una detenida inspección a cada uno.

Al percatarse del suceso, los empleados del local intentaron quitárselo del hocico, pero el perrito ya había reclamado el juguete como su propiedad. Embelesados con la escena, las personas que se reunieron alrededor para ver al cachorro jugar, decidieron hacer una cooperación y comprar el peluche.

De las redes a un hogar: la acción que le cambió la vida

La noche del pasado viernes 26 de diciembre, la página de “Yucatán Hermoso” en Facebook, dio a conocer que el perrito ya había sido adoptado y que, gracias a la ola de cariño que había recibido por internautas de todo el país en redes sociales, ahora tiene un hogar y una familia que cuidarán de él.

En un video publicado por Allan, el nuevo dueño del ahora llamado "Thor", se narra cómo fue el rescate del amigo peludo. De acuerdo con la historia del joven, estuvo un buen rato tratando de dar con su paradero, en los alrededores del estacionamiento de la plaza comercial.

Luego de encontrarlo alrededor de las 2:00 de la madrugada, deambulando solo y sin su peluche, lo subió a su auto para emprender el camino rumbo a su nueva casa. Posteriormente compartió videos e imágenes del estado actual del perrito, donde se ve muy contento y lleno de energía.

Asimismo, el dueño explicó que, gracias a que la historia pudo llegar a varios rincones del país, la organización conocida como "Esterilizando Patitas" se ofreció a hacerle una valoración médica a Thor, además de darle apoyo con vacunas, desparasitación, servicio de estética y una cirugía de esterilización.

Rodeado de cálidas caricias, salidas al parque, paseos en auto y travesuras perrunas, Thor ahora cuenta con un hogar, demostrando de la empatía, las buenas acciones y el poder de las plataformas digitales pueden ser el motor para que la vida de un ser vivo pueda cambiar y mejorar para bien.

Ante la increíble noticia, diversos usuarios compartieron su dicha con el dueño de Thor. "Tú que lo adoptaste, te mereces lo mejor del mundo", "Es único. Te ganaste el premio gordo", "Te mereces toda esa felicidad que irradias Thor", fueron algunos de los comentarios de internautas en Facebook.

