Perrito intenta “robar” peluche en plaza comercial de Yucatán y reacción de empleados causa ternura en TikTok

El pasado 24 de diciembre, un video grabado en una plaza comercial de Mérida, Yucatán, se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales durante las celebraciones de fin de año.

Las imágenes muestran a un perrito criollo que ingresó a una tienda de la marca japonesa Miniso, tomó un peluche con el hocico y comenzó a jugar con él mientras corría y brincaba por el lugar.

El hecho ocurrió dentro de Plaza Las Américas y fue captado por varios clientes que se encontraban en el sitio. El video fue compartido principalmente en TikTok e Instagram, donde usuarios destacaron el comportamiento juguetón del animal y la reacción de las personas que presenciaron la escena. En pocas horas, el contenido superó el millón de reproducciones y generó cientos de comentarios.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también: Cumpleaños falso, boda real: así sorprendió una pareja a sus invitados en México

El video viral y la reacción de clientes y empleados

Una de las grabaciones más difundidas fue compartida por la usuaria @alehdezrivero, quien documentó el momento en que el perrito juega con el peluche afuera de la tienda. En el video se observa cómo el animal se desplaza por la plaza comercial mientras algunas personas intentan acercarse sin generar estrés.

Lejos de un conflicto, la situación derivó en una reacción colectiva que enterneció a los usuarios. De acuerdo con comentarios difundidos en redes sociales, las personas que se encontraban en la plaza hicieron una cooperación para pagar el peluche y evitar cualquier afectación al personal del establecimiento. Esta acción fue celebrada por internautas, quienes destacaron la empatía mostrada hacia el animal.

Entre los comentarios más repetidos se leían mensajes como “Qué belleza de peludito, ojalá alguien lo haya adoptado” y “Yo se lo regalo, a quién le deposito”, reflejando el impacto emocional que tuvo el video entre los usuarios.

Aclaraciones posteriores y conversación sobre bienestar animal

Horas después, otra usuaria identificada como @nightmonny compartió un video desde la perspectiva del personal de la tienda. En la grabación se observa a una empleada interactuando con el perrito mientras sostiene el peluche, con el objetivo de llevarlo a caja para su cobro.

La usuaria aclaró que el producto debía pagarse para poder entregarlo al animal y que, de no hacerlo, el peluche habría pasado a merma, descartando versiones que señalaban un intento de retiro forzado.

La publicación ayudó a contextualizar los hechos y reforzó la narrativa de que no existió maltrato, sino una interacción lúdica y responsable. El caso abrió una conversación más amplia en redes sobre el bienestar de perros en situación de calle y la importancia de promover la adopción responsable.

De acuerdo con organizaciones especializadas como World Animal Protection, entidad internacional dedicada al bienestar y la protección animal, el juego con objetos forma parte del comportamiento natural de los perros y puede funcionar como una vía de exploración y liberación de energía, especialmente en aquellos que no cuentan con un entorno estable.

Estas interacciones, cuando se desarrollan sin violencia ni estrés, pueden favorecer vínculos positivos entre los animales y las personas.

@nightmoony_ Hola, la gente anda diciendo que nosotros le estábamos quitando el peluche y pues si, pasan dos cosas el producto se paga y se lo damos al perro (cosa que se iba hacer pq se necesita pasar a cobro 😅) y si no se lo llevaba el perro se iba a merma, obviamente no lo íbamos a regresar a vender como dicen por ahí 😂 En fin, solo jugamos con el, muchísimas gracias por las personas de la plaza que pagaron el peluche e hicieron cooperacha 🫶🏻 #miniso #perrito #Navidad ♬ Comedy Scenes - Comical, stupid, odd, lovely (Drumless)(1441321) - Ponetto

También te interesará:

Navidad 2025: ¿a qué hora cierran Costco, Walmart y Oxxo este 24 y 25 de diciembre?

¿Qué países no celebran la Navidad? Conoce la razón

CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria en todo México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov