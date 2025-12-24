Navidad 2025: ¿a qué hora cierran Costco, Walmart y Oxxo este 24 y 25 de diciembre?

Más Información

La marca uno de los momentos más esperados del año, en el que las familias se reúnen para compartir la cena, intercambiar regalos y convivir.

A pesar de que muchos preparativos comienzan con semanas de anticipación, siempre hay detalles que se pasan por alto y obligan a realizar compras de último momento.

En este contexto, conocer los horarios especiales de supermercados y tiendas de conveniencia resulta fundamental para una mejor organización.

Durante el 24 y 25 de diciembre, diversas cadenas comerciales en México reducen o modifican su atención al público. A continuación, se detallan los horarios de operación de Costco, Sam’s Club, Walmart, Bodega Aurrerá y Oxxo para estas fechas decembrinas.

Foto: iStock
Foto: iStock

Horarios de supermercados el 24 y 25 de diciembre

Costco informó que el miércoles 24 de diciembre sus tiendas operarán en un horario especial de 9:00 a 17:00 horas. A diferencia de otros días del año, cuando suelen cerrar alrededor de las 20:30 horas; la atención se reduce debido a las celebraciones. Para el jueves 25 de diciembre, las sucursales permanecerán cerradas en su totalidad.

Sam’s Club tendrá un horario extendido el 24 de diciembre, abriendo desde las 7:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. Para el día de Navidad, el 25 de diciembre, las tiendas brindarán servicio de 8:00 a 22:00 horas.

Walmart también ajustó su atención en vísperas de Nochebuena. El 24 de diciembre abrirá de 7:00 a 21:00 horas, mientras que el 25 de diciembre operará de 8:00 a 21:00 horas.

Bodega Aurrerá señaló que los horarios pueden variar según la sucursal. De manera general, el 24 de diciembre algunas tiendas abrirán de 7:00 a 20:00 horas y otras de 8:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda verificar directamente en la tienda más cercana.

Horarios de Oxxo y venta de alcohol en Nochebuena y Navidad

Las tiendas Oxxo no cuentan con un horario único a nivel nacional, ya que este depende de la ubicación de cada sucursal. Mientras algunas operan las 24 horas, otras reducen su servicio durante fechas festivas como el 24 y 25 de diciembre. Por esta razón, se aconseja consultar el horario específico en Google Maps o directamente en tienda.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, el horario autorizado se mantiene sin cambios generales. El 24 y 25 de diciembre, la venta está permitida de 7:00 a 1:00 horas del día siguiente, aunque pueden existir variaciones según la entidad federativa. De manera habitual, los horarios son los siguientes (lunes a jueves de 7:00 a 1:00 horas, viernes y sábado de 11:00 a 2:00 horas, domingos hasta las 18:00 horas).

Finalmente, las autoridades y empresas recomiendan realizar las compras con anticipación y consumir bebidas alcohólicas con moderación. Evitar conducir bajo los efectos del alcohol es clave para que las celebraciones decembrinas transcurran de forma segura y responsable.

