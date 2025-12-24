Más Información

Caos navideño en Costco: largas filas se viralizan y desatan los memes más ingeniosos

Ibai Llanos recorre supermercado de CDMX junto a Rivers y queda sorprendido por estos productos

Navidad 2025: las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

¿Qué regalar en Navidad? Google revela los productos más buscados de 2025

Navidad sin malestar: estas bebidas naturales ayudan a prevenir la indigestión

Previo a la cena de Nochebuena y llegada de , las largas filas registradas en tiendas Costco de México desataron una avalancha de reacciones en redes sociales.

A través de TikTok, internautas compartieron videos sobre las largas filas para entrar a la tienda de autoservicio.

@andyyduran

Si tienen la oportunidad de venir a Costco un 24 de diciembre desaprovéchenla #costco #24diciembre #fyp #virał

♬ I'm A Believer - From "Shrek" Motion Picture Soundtrack - Smash Mouth
@verayaz3

ni vengan ya no cabemos jaja #fyppppppppppppppppppppppp #cdmx🇲🇽 #funny #costco

♬ Oh No - Caps Tik Tok

Los mejores memes de las largas filas en Costco

Ante ello, usuarios de la plataforma X compartieron los mejores memes que retratan con humor la espera para entrar al supermercado, convirtiendo la saturación de clientes en uno de los temas más comentados del momento.

Algunos usuarios bromearon con la aglomeración de gente en la famosa tienda.

Foto: X
Foto: X

Asimismo, otros se formaron para alcanzar los mejores productos para la cena navideña.

Foto: X
Foto: X

Aunado a ello, muchos trolearon a los clientes de Costco con escenas de películas.

Foto: X
Foto: X

