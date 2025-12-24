Caos navideño en Costco: largas filas se viralizan y desatan los memes más ingeniosos

Previo a la cena de Nochebuena y llegada de Navidad, las largas filas registradas en tiendas Costco de México desataron una avalancha de reacciones en redes sociales.

A través de TikTok, internautas compartieron videos sobre las largas filas para entrar a la tienda de autoservicio.

Los mejores memes de las largas filas en Costco

Ante ello, usuarios de la plataforma X compartieron los mejores memes que retratan con humor la espera para entrar al supermercado, convirtiendo la saturación de clientes en uno de los temas más comentados del momento.

Algunos usuarios bromearon con la aglomeración de gente en la famosa tienda.

Foto: X

Asimismo, otros se formaron para alcanzar los mejores productos para la cena navideña.

Foto: X

Aunado a ello, muchos trolearon a los clientes de Costco con escenas de películas.

Foto: X

