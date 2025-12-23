Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas de HOY, 23 de diciembre

Cada martes, Walmart de México pone a disposición de sus clientes una serie de ofertas especiales en alimentos básicos como frutas, verduras, carnes y productos de salchichonería. Estas promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales del país y también a través de su tienda en línea oficial.

Ante la cercanía de la temporada navideña, muchas personas buscan ahorrar en los ingredientes necesarios para preparar sus platillos tradicionales. Por ello, Walmart se presenta como una alternativa atractiva al ofrecer precios bajos en productos esenciales. A continuación, te compartimos las principales ofertas vigentes.

Ofertas en frutas y verduras

Durante esta jornada de promociones, Walmart ofrece precios accesibles en una amplia variedad de frutas y verduras. Los costos son los siguientes:

Piña miel: $16.90 kg

$16.90 kg Naranja: $14.50 kg

$14.50 kg Manzana Gala: $39.90 kg

$39.90 kg Pera de Anjou: $34.90 kg

$34.90 kg Caña: $22.90 kg

$22.90 kg Champiñones: $99.00 kg

$99.00 kg Cilantro: $7.90 por pieza

$7.90 por pieza Guayaba: $39.90 kg

$39.90 kg Limón agrio: $19.90 kg

$19.90 kg Mandarina: $39.90 kg

$39.90 kg Tejocote: $39.90 kg

$39.90 kg Toronja: $29.90 kg

$29.90 kg Zarzamora: $39.90 (170 g)

$39.90 (170 g) Papa blanca alfa: $32.90 kg

$32.90 kg Jitomate saladet: $24.00 kg

$24.00 kg Pepino: $19.90 kg

$19.90 kg Jitomate bola: $31.00 kg

Precios en carnes, pollo y pescados

En el área de carnes y pescados, Walmart también aplica descuentos que permiten preparar comidas completas y platillos especiales para estas fechas:

Pechuga de pollo sin piel: $167.00 kg

$167.00 kg Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 kg

$174.00 kg Pollo entero sin cortar: $38.00 kg

$38.00 kg Costilla de cerdo: $116.00 kg

$116.00 kg Lomo de cerdo: $119.00 kg

$119.00 kg Lomo de cerdo adobado: $175.00 kg

$175.00 kg Filete de tilapia: $115.00 kg

$115.00 kg Filete basa oriental blanco: $99.00 kg

$99.00 kg Filete de salmón chileno con piel: $419.00 kg

$419.00 kg Camarón coctelero: $189.00 kg

$189.00 kg Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla (4 piezas congeladas): $232.00

$232.00 Bacalao Marketside desmenuzado sin espina dorsal: $379.00 kg

Precios bajos en salchichonería

Los productos de salchichonería también cuentan con precios especiales en marcas reconocidas:

Crema ácida Lala entera 426 ml: $34.00

$34.00 Crema ácida Alpura regular 450 ml: $39.00

$39.00 Salsa de tomate Campbell’s Prego estilo italiana tradicional 680 g: $68.00

$68.00 Duraznos en almíbar La Costeña en mitades 820 g: $60.00

$60.00 Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $49.00

$49.00 Salchicha de pavo San Rafael 1 kg: $119.00

$119.00 Salchicha de pavo Zwan premium 520 g: $52.00

$52.00 Salchicha de pavo FUD para hot dog 500 g: $43.00

$43.00 Pechuga de pavo San Rafael Balance 250 g: $73.00

$73.00 Pechuga de pavo San Rafael receta original 250 g: $87.00

$87.00 Pechuga de pavo FUD virginia 250 g: $76.00

$76.00 Pechuga de pavo Sabori extrafina 250 g: $80.00

$80.00 Jamón de pavo FUD virginia 450 g: $68.00

$68.00 Jamón de pavo FUD virginia 290 g: $54.00

$54.00 Jamón de pavo San Rafael rebanadas 250 g: $65.00

$65.00 Jamón real San Rafael de pierna 250 g: $55.00

$55.00 Jamón de pierna San Rafael real 300 g: $89.00

$89.00 Jamón de pavo Zwan premium virginia 250 g: $49.00

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren hacer sus compras en línea, el proceso en Walmart México es sencillo. Solo es necesario:

Ingresar al sitio web o a la aplicación móvil de Walmart México .

o a la . Crear una cuenta o iniciar sesión .

o . Introducir el código postal para verificar la disponibilidad de entrega o pick-up .

para verificar la o . Buscar los productos y agregarlos al carrito .

y agregarlos al . Revisar el carrito y elegir el método de entrega .

y elegir el . Seleccionar la forma de pago disponible.

disponible. Confirmar la compra y esperar la notificación con los detalles del pedido.

