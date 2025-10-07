Walmart de México y Centroamérica anunció el nombramiento de Cristian Barrientos Pozo como su nuevo presidente y director general, posición desde la cual encabezará la estrategia de crecimiento omnicanal de la compañía en la región.

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Barrientos, quien desde el 1 de agosto de 2025 fungía como líder interino y miembro del consejo de administración, asume formalmente el cargo con la encomienda de fortalecer las operaciones y el liderazgo de la cadena minorista en México y Centroamérica.

“Cristian es un líder visionario con un profundo entendimiento de nuestros clientes y socios. Tiene un conocimiento excepcional del mercado, está comprometido con el desarrollo de talento y valora profundamente nuestro propósito”, señaló Kathryn McLay, presidenta y directora de Walmart Internacional.

Con más de 26 años de trayectoria en la empresa, Barrientos inició su carrera en Walmart Chile en 1999, donde impulsó la creación del formato Súper Bodega aCuenta, considerado un modelo exitoso de crecimiento en ese mercado.

En 2012, se incorporó a Walmart México como vicepresidente de operaciones para Bodega Aurrerá, y cuatro años más tarde fue promovido a Vicepresidente Senior, supervisando los tres formatos de esa cadena. Durante su gestión, aceleró la expansión de la marca con la apertura de más de 600 tiendas y el desarrollo de nuevos prototipos de negocio.

En 2018, fue designado director general de Walmart Centroamérica, donde lideró las operaciones en cinco países.

Dos años después, regresó a México como director de operaciones, impulsando la apertura de tiendas, centros de distribución y el fortalecimiento del comercio electrónico como parte de la estrategia para consolidar el liderazgo omnicanal del grupo.

En 2023, Barrientos asumió la presidencia y dirección general de Walmart Chile, desde donde fue llamado nuevamente para encabezar las operaciones regionales de México y Centroamérica.

El directivo es egresado de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez.

Walmart informó que Barrientos continuará desempeñándose como director provisional en el consejo de administración hasta su ratificación en la próxima asamblea anual de accionistas.

