La empresa minorista Walmart busca de lleno competir contra gigantes tecnológicos como Amazon o eBay, por lo que busca fortalecer su negocio de comercio electrónico a través de varias medidas, según señala Bloomberg.

El medio estadounidese cita a Tom Ward, director de comercio electrónico de la compañía norteamericana, quien señala que la empresa de tiendas trasnacional está ampliando la variedad de su página en línea para ofrecer mercancías de proveedores externos y así poder satisfacer la demanda de sus usuarios.

Entre las nuevas categorías que estaría sumando se encuentran productos de belleza de gama alta, objetos de colección y otros productos de segunda mano como relojes o tarjetas coleccionable, ya que presuntamente ayudarán a Walmart a ampliar su base de clientes e impulsar el crecimiento, expresó Ward.

“Ven una marca que no esperaban ver o buscan algo que les interesa, no encuentran solo un par de resultados, sino cientos de miles de resultados”, lo que aumentaría el atractivo de la empresa, aseguró.

Crecen ventas en línea de Walmart en EU

Walmart está viendo despegar su negocio digital con la fuerza del comercio electrónico, ya que sus ventas en línea crecieron en Estados Unidos un 22% durante el trimestre anterior, según información revelada en agosto.

También expresaron que el número de clientes activos por semana incrementa de forma simultánea y los consumidores pagan cada vez más por entregas más rápidas.

En la misma línea, la empresa sostuvo que se concentra en bajar los costos de su operación en línea y garantiza que hay un plan definido para llegar a la rentabilidad.

Foto: AP

Las ventas en línea se han convertido en un motor clave para Walmart y sus competidores, al atraer clientes con un catálogo más amplio y precios competitivos. Además, estos negocios aprovechan servicios complementarios, como la publicidad y la distribución, para generar ingresos adicionales.

En el caso de minoristas enfocados en tiendas físicas, los marketplaces también funcionan como laboratorios para probar productos nuevos o marcas emergentes.

Las estrategias varían entre gigantes del sector: Amazon, con más de 20 años de experiencia en el marketplace, ofrece desde artículos nuevos hasta usados y coleccionables. Target, por su parte, opta por un enfoque más curado y selectivo tras asociarse con Shopify a inicios de este año.

Walmart le apuesta todo a su marketplace

En el caso de Walmart, la compañía reportó que su marketplace creció más del 30% durante cuatro trimestres consecutivos. Aunque no revela la cifra exacta de vendedores, asegura que estos han aumentado en doble dígito. Categorías como productos para mascotas y artículos de belleza registran tasas de crecimiento anual de entre 20% y 30%.

Este impulso ha ampliado la oferta de Walmart en consumo general, con productos como decoración del hogar y ropa, y ha sumado marcas que antes no estaban disponibles, desde Cartier hasta Michael Kors. De hecho, los bolsos de esta última firma se convirtieron en uno de los artículos más vendidos durante la temporada navideña pasada, según directivos de la empresa durante su semana anual de accionistas en junio.

El interés de los consumidores por productos electrónicos reacondicionados también ha ganado fuerza, motivado por opciones más económicas y sostenibles, señaló Manish Joneja, vicepresidente sénior de Walmart Marketplace y Walmart Fulfillment Services. El ejecutivo añadió que la compañía reforzará la verificación de vendedores y apostará por el auge de los coleccionables mediante pedidos anticipados.

En paralelo, Walmart expande sus servicios de cumplimiento para vendedores, que incluyen almacenamiento y envío desde sus centros de distribución. Ahora, permitirá despachos a clientes incluso si la compra se realizó en otra plataforma y también asumirá la logística de transporte de mercancías desde Asia hacia Estados Unidos.

desa/mgm