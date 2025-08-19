Martes de Frescura en Walmart; estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto

Más Información

Este 19 de agosto, ofrece diferentes ofertas y precios especiales, por esa razón, aquí te mencionamos qué productos serán válidos

Desde jitomate, aguacate, hasta pollo y arrachera, haz tu lista del súper y prepárate para llenar el refrigerador de los alimentos más sanos a precios económicos.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal
Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto

Si eres más de frutas que verduras o al revés, Walmart trae increíbles ofertas para ti este día, aprovechalas y surtete de manera sana, y en caso de que se te complique ir hasta un autoservicio, también podrás realizar la compra a través de su página oficial:

Ofertas en frutas y verduras:

  • Sandía roja: $9.90 el kilo
  • Piña miel: $19.90 el kilo
  • Pepino: $19.90 el kilo.
  • Limón agrio: $29.90 el kilo.
  • Manzana fuji: $39.90 el kilo.
  • Mandarina: $49.90 el kilo.
  • Nectarina: $49.90 el kilo.
  • Kiwi importado: $79 el kilo.
  • Ciruela importada: $59 el kilo.
  • Cereza: $39.90 el paquete.
  • Champiñón a granel: $69 el kilo.
  • Manzana fuji en bolsa: $39.90 el kilo.
  • Toronja: $29.90 el kilo.
  • Jícama: $19.90 el kilo.
  • Limón sin semilla: $19.90 el kilo.
  • Aguacate hass: $34.90 el kilo.
  • Aguacate hass en malla: $34.90 el paquete.
  • Mango paraíso: $19.90 el kilo.
  • Cebolla blanca: $19.90 el kilo.
  • Jitomate saladet: $19.90 el kilo.
  • Chile poblano: $49.90 el kilo.

Ofertas en carne, pollo y pescado :

  • Filete de tilapia: $109.00/kg
  • Filete de atún fresco: $289.00/kg
  • Camarón coctelero: $189.00/kg
  • Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí 304 g congelado: $134.00
  • Carne para hamburguesa Dolores Premium de atún aleta amarilla 400 g congelado: $59.00
  • Pescado para caldo Marketside 680 g congelado: $49.00
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural 1 kg congelado: $259.00
  • Atún ahumado estilo marlín congelado: $262.00/kg
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g congelado: $59.00
  • Arrachera de res Markeyside marinada 600 g: $195.00.
  • Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.
  • Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00.

