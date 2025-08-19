Martes de Frescura en Walmart; estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto

Más Información
Este 19 de agosto, Walmart ofrece diferentes ofertas y precios especiales, por esa razón, aquí te mencionamos qué productos serán válidos
Desde jitomate, aguacate, hasta pollo y arrachera, haz tu lista del súper y prepárate para llenar el refrigerador de los alimentos más sanos a precios económicos.
Estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto
Si eres más de frutas que verduras o al revés, Walmart trae increíbles ofertas para ti este día, aprovechalas y surtete de manera sana, y en caso de que se te complique ir hasta un autoservicio, también podrás realizar la compra a través de su página oficial:
Ofertas en frutas y verduras:
- Sandía roja: $9.90 el kilo
- Piña miel: $19.90 el kilo
- Pepino: $19.90 el kilo.
- Limón agrio: $29.90 el kilo.
- Manzana fuji: $39.90 el kilo.
- Mandarina: $49.90 el kilo.
- Nectarina: $49.90 el kilo.
- Kiwi importado: $79 el kilo.
- Ciruela importada: $59 el kilo.
- Cereza: $39.90 el paquete.
- Champiñón a granel: $69 el kilo.
- Manzana fuji en bolsa: $39.90 el kilo.
- Toronja: $29.90 el kilo.
- Jícama: $19.90 el kilo.
- Limón sin semilla: $19.90 el kilo.
- Aguacate hass: $34.90 el kilo.
- Aguacate hass en malla: $34.90 el paquete.
- Mango paraíso: $19.90 el kilo.
- Cebolla blanca: $19.90 el kilo.
- Jitomate saladet: $19.90 el kilo.
- Chile poblano: $49.90 el kilo.
Ofertas en carne, pollo y pescado :
- Filete de tilapia: $109.00/kg
- Filete de atún fresco: $289.00/kg
- Camarón coctelero: $189.00/kg
- Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí 304 g congelado: $134.00
- Carne para hamburguesa Dolores Premium de atún aleta amarilla 400 g congelado: $59.00
- Pescado para caldo Marketside 680 g congelado: $49.00
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural 1 kg congelado: $259.00
- Atún ahumado estilo marlín congelado: $262.00/kg
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g congelado: $59.00
- Arrachera de res Markeyside marinada 600 g: $195.00.
- Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00.
