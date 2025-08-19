Martes de Frescura en Walmart; estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto

Este 19 de agosto, Walmart ofrece diferentes ofertas y precios especiales, por esa razón, aquí te mencionamos qué productos serán válidos

Desde jitomate, aguacate, hasta pollo y arrachera, haz tu lista del súper y prepárate para llenar el refrigerador de los alimentos más sanos a precios económicos.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son las ofertas especiales de hoy, 19 de agosto

Si eres más de frutas que verduras o al revés, Walmart trae increíbles ofertas para ti este día, aprovechalas y surtete de manera sana, y en caso de que se te complique ir hasta un autoservicio, también podrás realizar la compra a través de su página oficial:

Ofertas en frutas y verduras:

Sandía roja: $9.90 el kilo

Piña miel: $19.90 el kilo

Pepino: $19.90 el kilo.

Limón agrio: $29.90 el kilo.

Manzana fuji: $39.90 el kilo.

Mandarina: $49.90 el kilo.

Nectarina: $49.90 el kilo.

Kiwi importado: $79 el kilo.

Ciruela importada: $59 el kilo.

Cereza: $39.90 el paquete.

Champiñón a granel: $69 el kilo.

Manzana fuji en bolsa: $39.90 el kilo.

Toronja: $29.90 el kilo.

Jícama: $19.90 el kilo.

Limón sin semilla: $19.90 el kilo.

Aguacate hass: $34.90 el kilo.

Aguacate hass en malla: $34.90 el paquete.

Mango paraíso: $19.90 el kilo.

Cebolla blanca: $19.90 el kilo.

Jitomate saladet: $19.90 el kilo.

Chile poblano: $49.90 el kilo.

Ofertas en carne, pollo y pescado :

Filete de tilapia: $109.00/kg

Filete de atún fresco: $289.00/kg

Camarón coctelero: $189.00/kg

Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí 304 g congelado: $134.00

Carne para hamburguesa Dolores Premium de atún aleta amarilla 400 g congelado: $59.00

Pescado para caldo Marketside 680 g congelado: $49.00

Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural 1 kg congelado: $259.00

Atún ahumado estilo marlín congelado: $262.00/kg

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g congelado: $59.00

Arrachera de res Markeyside marinada 600 g: $195.00.

Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.

Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00.

