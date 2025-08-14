No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

En los últimos años, grandes marcas han sido objeto de señalamientos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la lista hay plataformas digitales, autoservicios, boleteras, entre muchas otras.

Además del requerimiento que hizo ayer la Profeco a Sony para que pusiera los precios en pesos de las consolas Play Station 5 (PS5), PS5 Edición Digital y de la PlayStation 5 Pro, en lugar de tenerlos en dólares.

Una de las quejas que generó mayor controversia es la que se hizo contra Ticketmaster porque dos mil 155 consumidores no pudieron entrar a los conciertos, del 9 y 10 de diciembre de 2022, de Bad Bunny, a pesar de contar con un boleto válido.

Tras el conflicto y luego de negociaciones entre Profeco y la boletera, se inició la devolución del costo de boleto más la indemnización y en marzo de 2023, se concretó totalmente el reembolso.

En junio de 2024, Profeco emitió una medida precautoria por la negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival.

Otro tema que estuvo en controversia fue la revisión de los tickets en tiendas de mayoreo como Costco y Sams Club, tras litigios la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la multa que impuso la Procuraduría a Nueva Walmart de México por revisar los tickets.

La Profeco tiene entre los proveedores con más quejas en 2024 a Walmart con 4 mil 681, seguido de Coppel con 3 mil 106, Mercado Libre mil 697, Liverpool mil 644 y Amazon.com.mx mil 259 quejas.

