Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

"A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad"; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

En respuesta a las denuncias que presentaron más de una centena de consumidores contra Sony por exhibir precios en dólares en la página de internet de , la (Profeco) pidió a la empresa cambiar sus cifras a pesos.

La empresa recibió una notificación formal en la que se le pidió que cumpla con la y exhiba sus precios en moneda nacional y con precio final a pagar.

En un comunicado, la dependencia dijo que este miércoles recibieron alrededor de 100 denuncias por correo electrónico que están en proceso de revisión y atención.

Derivado de ello, los inspectores de la Profeco “realizaron un monitoreo para constatar los dichos. Debido a ello, el día de hoy mediante notificación personal, se le requirió a la empresa atender las observaciones hechas por esta Procuraduría, las cuales de no ser debidamente atendidas darán lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley”.

En el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece que “los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida”.

Además en el artículo 7 Bis de dicha ley se define como obligación del proveedor exhibir el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, lo que significa incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros o cualquier otro cargo.

La Profeco pidió a los afectados a formalizar su queja al Teléfono del Consumidor 55 55688722 o escribir a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o por redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco y en FB: ProfecoOficial.

