A petición de diversas empresas mexicanas afectadas por el aumento de importaciones chinas mediante procedimientos ilegales, el gobierno de México investigará si existen prácticas desleales que lleven a vender bicicletas y pisos cerámicos asiáticos por debajo del precio real de mercado.

En el Diario Oficial de la Federación se explicó que la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, Bicicletas Mercurio, Bicicletas Veloci, Distribuidora de Bicicletas Benotto y Línea Siete solicitaron a México analizar las importaciones de dicho producto.

La Secretaría de Economía encontró que las importaciones investigadas incrementaron su participación en el Consumo Nacional Aparente en 8.1 puntos porcentuales durante el período analizado –del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024- y 7.4 puntos porcentuales durante el periodo investigado –1 de enero al 31 de diciembre de 2024-.

Las empresas solicitantes aseguraron que el precio de las importaciones investigadas se redujo en 35% en el período analizado, mientras que los precios internos de producción nacional se incrementaron 12%, expresados en dólares.

Para la dependencia se observa subvaloración de las importaciones de bicicletas, además de que se observó que el Consumo Nacional Aparente registró una disminución de 16% en el periodo analizado, derivado de una caída de 39% en 2023 y un incremento de 39% en el período investigado. La producción nacional tuvo una caída de 34% durante el período analizado.

Investigan importaciones de pisos cerámicos

En cuanto a los recubrimientos cerámicos originarios de India, a petición de Porcelanite Lamosa, Cesantoni y Nitropiso se inicia esta investigación porque los afectados aseguran que las importaciones de dichos productos “se incrementaron en el período analizado, se realizaron en volúmenes significativos y en condiciones de discriminación de precios, lo cual implicó el desplazamiento de la mercancía nacional, causando daño a la industria nacional”.

La Secretaría de Economía dijo que el precio promedio de las importaciones investigadas registró una caída de 31% en el período analizado –1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024-; disminuyó 39% en 2023 pero aumentó 14% en el periodo investigado, el cual comprende del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

El precio promedio en el mercado mexicano se incrementó 6% en el período analizado y 12% en 2023. “El precio promedio de las importaciones investigadas de tipo cerámico se ubicó por debajo del precio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional 13% en 2023”, pero registró márgenes de subvaluación en todo el período analizado en porcentajes de 27% en 2022, 49% en 2023 y 41% en el período investigado.

Tanto para las bicicletas como para el piso cerámico, la Secretaría de Economía podrá aplicar cuotas compensatorias definitivas.

Mantienen cuota compensatoria al acero al carbón chino

La Secretaría de Economía informó que se mantendrá, por cinco años más, el pago de la cuota compensatoria de 81.04% a las importaciones de acero al carbón para soldar a tope originarias de la República Popular China.

Dicha cuota está vigente desde el 4 de agosto de 2004, porque se comprobó que había prácticas desleales que favorecían la importación de dichos productos y reducían el tamaño de la producción nacional.

Si se eliminaran las cuotas compensatorias, existe la probabilidad fundada de que “el precio de las importaciones potenciales originarias de China, alcance un nivel de subvaloración con respecto al precio nacional de 37%, lo que repercutiría de manera negativa en los indicadores económicos y financieros”.

Otra consecuencia de no mantener esa cuota serían efectos negativos en la rama de producción nacional, ya que perderían los fabricantes mexicanos 13 puntos porcentuales del mercado, 12% la producción; habría pérdidas operativas de 127%, un 19% de disminución de ingresos por ventas y descenso del margen operativo de 4.5 puntos porcentuales.

