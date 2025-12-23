Marvel lanza primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday; ¿cuándo se estrena la película del UCM?

Este 23 de diciembre, Marvel Studios lanzó el primer avance de Avengers: Doomsday, confirmando los videos filtrados en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, la productora cinematográfica estadounidense difundió el teaser de la esperada entrega.

En el avance confirman las filtraciones que se dieron en los últimos días, donde se puede observar el regreso de Steven Rogers, quien se observa llegando a una casa, donde conserva sus artículos como Capitán América, como el casco y traje.

Asimismo, se le ve cargando un bebé, lo que sugiere que puede ser su hijo.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

En el avance, se ve puede ver la fecha de estreno de la película del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual está establecida para el 18 de diciembre del 2026.

