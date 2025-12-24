Ibai Llanos recorre supermercado de CDMX junto a Rivers y queda sorprendido por estos productos

El streamer Ibai Llanos volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de recorrer un supermercado mexicano, acompañado de Rivers, creadora de contenido mexicana.

Durante su visita, el creador de contenido español se mostró sorprendido por la variedad de productos, sabores y presentaciones que encontró en los pasillos.

Ibai Llanos recorre supermercado mexicano con Rivers

Por medio de YouTube, el influencer español compartió su experiencia en un supermercado de la Ciudad de México.

Lee también Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa

En el recorrido, el streamer conoció el tamarindo, el cual calificó como la “cosa más rara”. “Yo lo he probado, pero nunca lo había visto así”.

Asimismo, decidió detenerse al ver un jamón serrano, característico en el país ibérico. “Está rico, pero es bastante más seco que el español. Tiene menos grasa”.

No obstante, el recorrido se tornó peculiar cuando Ibai decidió probar un nopal crudo, por lo que su reacción no se hizo esperar: “Es raro”, expresó, mientras que la streamer mexicana señaló que “no se come así, sino acompañado con cosas”.

Lee también Navidad 2025: las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

Ibai Llanos prueba productos mexicanos

Por su parte, el creador de contenido español se dio a la tarea de probar el producto que seleccionó en el supermercado, de los cuales tuvo buena aprobación el Duvalin, el dulce de leche, las obleas, el Bubulubu la Paleta Payaso y los Kranky.

Mientras que la fritanga enchilada no corrió con la misma suerte, pues el streamer se notó enchilado.

Hasta el momento, el video cuenta con 2 millones de reproducciones y más de 79 mil “likes”.

También te interesará:

Muerte de Vince Zampella: video muestra impactante choque del creador de Call of Duty

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas de HOY, 23 de diciembre

CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria en todo México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr