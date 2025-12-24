Navidad 2025: las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de la Navidad, los mensajes de WhatsApp se convierten en una de las formas más rápidas y cercanas de expresar cariño, buenos deseos y gratitud a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Ya sea para la Nochebuena o el día de Navidad, elegir las palabras adecuadas puede marcar la diferencia.

Aquí te compartimos una selección de las mejores frases para enviar este 24 y 25 de diciembre y celebrar las fiestas con un mensaje especial.

Las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

“Dicen que los sueños se hacen realidad en Navidad. El mío sería que Santa Claus te trajera un suministro infinito de tu comida favorita”.

“En esta Navidad, solo quiero desearte que encuentres bajo el árbol todo lo que tu corazón desee... ¡y un par de calcetines bien calientitos!”.

“En esta Navidad, quiero que sepas que tu amistad es uno de los regalos más preciados que he recibido. Gracias por todos los momentos de alegría que compartimos y por ser esa persona en la que siempre puedo confiar”.

“Más allá de los adornos y las luces, lo que más ilumina mi Navidad eres tú. Tu presencia en mi vida es el mejor regalo que podría pedir”.

“En este día tan especial, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por tu amistad. Tu apoyo incondicional me ha hecho más fuerte y me ha permitido crecer como persona”.

“Si la Navidad fuera un concurso de disfraces, tú serías el ganador indiscutible. ¡Feliz Navidad al más original!”.

“Si pudiera envolver un abrazo y enviártelo por correo, lo haría en este mismo instante. ¡Feliz Navidad!”.

“La Navidad es un tiempo para celebrar el amor, la paz y la esperanza. Que estos sentimientos llenen tu corazón durante todo el año”.

“La Navidad es un tiempo para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, y tú eres una de ellas. Gracias por ser parte de mi historia”.

“Que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de éxitos y felicidad para ti. ¡Te quiero mucho!”.

“Si los renos pudieran hablar, seguro que te elegirían como su copiloto. ¡Feliz Navidad al mejor compañero de aventuras!”.

