Navidad 2025: las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de la , los mensajes de WhatsApp se convierten en una de las formas más rápidas y cercanas de expresar cariño, buenos deseos y gratitud a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Ya sea para la Nochebuena o el día de Navidad, elegir las palabras adecuadas puede marcar la diferencia.

Aquí te compartimos una selección de las mejores frases para enviar este 24 y 25 de diciembre y celebrar las fiestas con un mensaje especial.

Las mejores frases para enviar a WhatsApp este 24 y 25 de diciembre

  • “Dicen que los sueños se hacen realidad en Navidad. El mío sería que Santa Claus te trajera un suministro infinito de tu comida favorita”.
  • “En esta Navidad, solo quiero desearte que encuentres bajo el árbol todo lo que tu corazón desee... ¡y un par de calcetines bien calientitos!”.
  • “En esta Navidad, quiero que sepas que tu amistad es uno de los regalos más preciados que he recibido. Gracias por todos los momentos de alegría que compartimos y por ser esa persona en la que siempre puedo confiar”.
  • “Más allá de los adornos y las luces, lo que más ilumina mi Navidad eres tú. Tu presencia en mi vida es el mejor regalo que podría pedir”.
  • “En este día tan especial, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por tu amistad. Tu apoyo incondicional me ha hecho más fuerte y me ha permitido crecer como persona”.
  • “Si la Navidad fuera un concurso de disfraces, tú serías el ganador indiscutible. ¡Feliz Navidad al más original!”.
  • “Si pudiera envolver un abrazo y enviártelo por correo, lo haría en este mismo instante. ¡Feliz Navidad!”.
  • “La Navidad es un tiempo para celebrar el amor, la paz y la esperanza. Que estos sentimientos llenen tu corazón durante todo el año”.
  • “La Navidad es un tiempo para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, y tú eres una de ellas. Gracias por ser parte de mi historia”.
  • “Que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de éxitos y felicidad para ti. ¡Te quiero mucho!”.
  • “Si los renos pudieran hablar, seguro que te elegirían como su copiloto. ¡Feliz Navidad al mejor compañero de aventuras!”.

