Muerte de Vince Zampella: video muestra impactante choque del creador de Call of Duty

La industria de los videojuegos se encuentra de luto tras el fallecimiento de Vince Zampella, reconocido desarrollador y uno de los principales responsables del éxito de franquicias como Call of Duty.

El creativo murió a los 55 años, según informó la compañía Electronic Arts (EA) el pasado domingo 21 de diciembre.

Vince Zampella murió a los 55 años en un trágico accidente vial. Foto: AFP)

Aunque en un primer momento no se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte, con el paso de las horas comenzaron a surgir reportes que esclarecieron lo ocurrido.

De acuerdo con información difundida por NBC Los Angeles, Zampella perdió la vida a consecuencia de un accidente automovilístico registrado en una zona montañosa al norte de Los Ángeles.

Muere Vince Zampella a los 55 años.Foto: captura de pantalla en X

El percance tuvo lugar alrededor de las 12:45 del mediodía, en una carretera ubicada en las montañas de San Gabriel, una región conocida por sus tramos sinuosos y de alta velocidad.

Video del accidente circula en redes sociales

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, comenzó a difundirse en redes sociales un video del momento del accidente. En las imágenes se observa un Ferrari 296 GTS de color rojo que pierde el control, choca contra una barrera y termina envuelto en llamas.

El material también muestra cómo varias personas que se encontraban en la zona auxiliaron a uno de los pasajeros, logrando sacarlo del vehículo.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Aunque en un inicio no se confirmó si el automóvil pertenecía a Zampella, el medio TMZ corroboró posteriormente que se trataba del coche del desarrollador.

Asimismo, reportes de la Patrulla de Caminos de California señalaron que el vehículo deportivo que conducía Zampella se salió de la vía, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió, acontecimiento que se observó en el clip.

